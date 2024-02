Il film di Borderlands si mostra e sembra davvero fedele al videogioco

Dopo essere sparito dalla scene, in queste ore sono apparse online le prime immagini ufficiali del film di Borderlands, che arriverà ufficialmente nei cinema nel 2024.

Dopo il successo del terzo capitolo, che potete trovare su Amazon, la saga diventerà infatti un film d'azione di quelli pallottole e battute al vetriolo.

Una produzione di cui non si è mai saputo molto, in effetti, visto anche che quel poco che è emerso non ha mai fatto gridare al miracolo i fan e gli addetti ai lavori.

Il film, che nel frattempo ha anche cambiato regista, si mostra ora nelle prime immagini che - sorpresa - non sembrano essere per niente male.

Nel coverage esclusivo di PEOPLE del suo prossimo film Borderlands, Kate Blanchett, 54 anni, sfoggia una sorprendente acconciatura rossa e un look pronto al combattimento nei panni della famigerata fuorilegge Lilith.

La misteriosa fuggitiva torna sul suo pianeta Pandora per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez).

Lilith si allea con un gruppo di emarginati che comprende l'ex soldato Roland (Kevin Hart), la demolitrice preadolescente Tiny Tina (Ariana Greenblatt), la guardia del corpo di Tina, Krieg (Florian Munteanu), la scienziata Tannis (Jamie Lee Curtis) e il robot Claptrap (Jack Black).

Una foto mostra la squadra riunita mentre scruta un tombino. Insomma, un cast stellare che si è unito intorno ad una produzione decisamente turbolenta.

Mesi fa Deadline ha riferito che la Blanchett è stata scritturata per interpretare Lilith già a maggio 2020, mentre il resto della troupe ha firmato l'anno successivo.

Le riprese sono iniziate nell'aprile 2021 in Ungheria e si sono concluse a giugno.

Eli Roth (Thanksgiving) si è occupato di dirigere il film, che sarà distribuito da Lionsgate e arriverà nelle sale americane il 9 agosto prossimo (ancora nessuna conferma per quanto riguarda la distribuzione nel nostro paese).

