Borderlands 4 sarebbe in arrivo, c'è un indizio

Oltre al film, potrebbe essere finalmente vicino il momento di accogliere il quarto episodio principale della saga di Borderlands.

La saga looter shooter diventata una delle più apprezzate nel panorama videoludico (trovate Borderlands 3 su Amazon) potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

Advertisement

Del resto, già mesi fa il profilo LinkedIn di uno sviluppatore Gearbox avrebbe svelato l'arrivo di Borderlands 4 e un nuovo capitolo di Tiny Tina.

In un'intervista rilasciata a IGN US per parlare dell'imminente film su Borderlands, il fondatore di Gearbox Randy Pitchford ha fatto un importante accenno a un nuovo progetto che considera il miglior gioco di Gearbox fino a oggi.

«Guarda, non abbiamo ancora annunciato nulla», ha detto Pitchford. «È chiaro che stiamo lavorando a qualcosa. E io so a cosa stiamo lavorando, e porca miseria... È la cosa più bella che abbiamo mai fatto. E non vedo l'ora, ma non è ancora il momento. Ma arriverà quel momento».

La teoria parte da un filmato pubblicato il 6 febbraio dall'account ufficiale di Borderlands su Twitter/X.

La didascalia recita: «È così che tutto è iniziato», accompagnata da un video che ripercorre l'intero primo gioco.

Nei commenti i fan si sono detti fiduciosi che il video potesse essere la premessa per un reveal di Borderlands 4.

Il 13 febbraio, un riassunto di quasi tre minuti del secondo capitolo della serie è stato caricato su Twitter/X, generando ulteriori sospetti da parte dei giocatori di Borderlands che un nuovo gioco sia in arrivo.

«Ok... ci sarà un motivo per cui stanno facendo queste cose adesso, giusto?», ha chiesto un fan nei commenti.

Per il momento, però, non ci resta che attendere un reveal ufficiale, visto che mancano come sempre le conferme del caso. Nel mentre, avete visto le prime immagini ufficiali del film, con Kate Blanchett in prima fila?