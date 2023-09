Bloodborne Remastered sarebbe in sviluppo, ma non lo vedremo presto

È il 2023 e Bloodborne, il soulslike più amato di From Software, è ancora ufficialmente bloccato a 30fps e non ha un porting o remastered per console di attuale generazione.

Visto che From Software è ormai diventata di dominio pubblico, e lo dimostra il ritorno di franchise storici con Armored Core 6 (lo trovate su Amazon al miglior prezzo), avere una versione recente di Bloodborne sarebbe ottimo e doveroso.

Da tempo si vocifera di un fantomatico Bloodborne Remastered, ma per ora rimane solo una creazione dei fan per quanto ben elaborata.

Non aiutano neanche i recenti esperimenti su PlayStation 5 riguardanti Bloodborne, che gira magnificamente a quanto pare arrivando anche a 100fps.

Si tratta però di mod e migliore non ufficiali, e da tempo stiamo aspettando che From Software e PlayStation possano rimettere mano a Bloodborne in maniera definitiva.

Il 2025 potrebbe essere l'anno di Bloodborne Remastered, stando a quanto riporta Wccftech.

L'informazione arriva da un leaker di Reddit molto affidabile, che negli ultimi tempi aveva anticipato l'arrivo di Persona 3 Reload e ha parlato a lungo del remake di Final Fantasy IX che dovrebbe essere annunciato presto.

Secondo l'informatore, Bloodborne Remastered è effettivamente in lavorazione e punta a una finestra di rilascio nel 2025, che coinciderebbe con il decimo anniversario del gioco.

Lo sviluppo del progetto non sarebbe affidato però a Bluepoint Games, già autore di molti remastered di casa PlayStation, ma a Nixxes. Lo stesso nucleo di lavoro che sarebbe all'opera anche sul già vociferato Horizon Zero Dawn Remastered, altro leak che fece infuriare i fan di From Software all'epoca.

Tuttavia, nonostante un altrettanto vociferato State of Play di settembre, il leaker è sicuro che non ci dovremmo aspettare di avere neanche un teasing o annuncio di Bloodborne Remastered in questa occasione.

Come sempre in questi casi non ci resta che aspettare aggiornamenti ufficiali, nella speranza che i fan di Bloodborne possano essere accontentati.