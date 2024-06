Bloodborne, al via i preordini USA per la guida definitiva

Future Press pubblicherà la Bloodborne Complete Guide: 25th Anniversary Edition il 30 settembre prossimo.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) non è infatti ancora passato di moda (e forse non lo sarà mai).

Advertisement

Anche se al momento Bloodborne Remake su PS5 non è nei piani, la IP è lungi dall'essere morta e sepolta.

Come riportato anche da IGN US, è possibile preordinare la guida su Amazon US al prezzo di 59,99 dollari.

Questa guida con licenza ufficiale è un tomo vero e proprio con 736 pagine a colori, e copre il gioco principale di Bloodborne e l'espansione The Old Hunters.

Contiene anche molte informazioni sul dietro le quinte e tutte le risorse necessarie per ottenere il massimo dal gioco.

Il link alla pagina Amazon Italiana dà l'oggetto al momento non disponibile, mentre la versione d'importazione costa 59,99 dollari e la trovate qui.

La Bloodborne Complete Guide: 25th Anniversary Edition rivela tutti i segreti e le aree nascoste per esplorare appieno Yarnham ed è quindi una risorsa eccellente per tutti gli oggetti, le armi e i personaggi presenti nel gioco.

Inoltre, approfondisce la lore, che potrebbe esservi sfuggita durante le vostre scorribande.

Al suo interno, inoltre, anche una nuova intervista esclusiva con il creatore di Bloodborne, Hidetaka Miyazaki, oltre a una galleria di 20 pagine di concept art e altro ancora. Insomma, si tratta di un pezzo imperdibile per ogni fan che si rispetti.

Ma non solo: ricordiamo che oltre alla Bloodborne Complete Guide: 25th Anniversary Edition di prossima uscita, il gioco continua a ricevere merchandising ufficiale e adattamenti a fumetti davvero niente male.

Senza contare anche il recente Nightmare Kart, ossia il ben noto progetto di un fan di Bloodborne che ha trasformato il souls in un kart game (prima che Sony richiedesse la rimozione del nome per motivi di copyright).