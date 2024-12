Bloodborne è stato platinato su PC, anche se emulato

Ad agosto, il mondo dell’emulazione ha raggiunto un traguardo straordinario: Bloodborne, l'ormai storico titolo di FromSoftware, è finalmente giocabile su PC tramite un emulatore per PS4.

Quella che era iniziata come una versione instabile e piena di bug del classico PS4 (che trovate su Amazon) si è trasformata, in poco più di un mese, in un’esperienza completa, giocabile dall’inizio alla fine.

Un progresso significativo per la comunità dell’emulazione, che ha portato uno dei titoli più richiesti degli ultimi dieci anni a un pubblico più ampio, anche se in maniera non ufficiale.

Per dimostrare la qualità raggiunta, l’utente Reddit "WetCardboardSmell-" è riuscito a ottenere il Platino su PC, il primo giocatore a farlo (via The Gamer).

Un’impresa titanica che conferma che non solo la campagna principale è perfettamente funzionante, ma anche le aree opzionali e i temibili Chalice Dungeons.

Secondo il giocatore, l’esperienza su PC è già superiore rispetto a quella su PS4. «È decisamente meglio su PC al momento e migliorerà ancora di più in futuro,» ha dichiarato.

L’emulazione permette di spingere Bloodborne oltre i limiti della console originale. Il gioco può essere upscalato a risoluzione 4K e girare a 60fps, anche se la stabilità non è ancora perfetta.

Inoltre, manca la possibilità di cercare specifici glifi nei Chalice Dungeons, un limite che i fan sperano venga risolto nei prossimi aggiornamenti.

Nonostante ciò, i progressi degli ultimi mesi sono impressionanti. Siamo passati da un menu di creazione del personaggio inutilizzabile a un gioco che permette di sbloccare tutti i trofei.

Con il ritmo degli sviluppi attuali, è probabile che Bloodborne possa presto offrire un’esperienza stabile in 4K a 60fps. Per ora, il lavoro svolto rappresenta un enorme passo avanti per i fan desiderosi di rivivere l’incubo gotico di Yharnam in una veste rinnovata.

Chi aspettava Bloodborne su PC può finalmente avvicinarsi al sogno, o meglio, all’incubo, con la speranza che il 3 dicembre possa davvero essere annunciato "qualcosa".

