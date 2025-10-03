Il futuro di Cronos: The New Dawn (qui la nostra recensione) rimane avvolto nell'incertezza, ma non privo di speranze per chi ha amato il survival horror firmato Bloober Team.

Durante una recente chiamata agli investitori, i dirigenti dello studio polacco hanno chiarito la loro posizione riguardo ai possibili sviluppi futuri del titolo, lasciando intendere che l'universo narrativo appena creato potrebbe non essere destinato a rimanere confinato a un'unica esperienza videoludica.

Le dichiarazioni, riportate da Polish Stockwatch, offrono uno sguardo interessante sulla strategia a lungo termine del team di sviluppo.

Al momento, Bloober Team non sta lavorando attivamente né a contenuti aggiuntivi scaricabili né a un sequel diretto di Cronos: The New Dawn.

La compagnia ha specificato che, oltre agli aggiornamenti legati al marketing del gioco, non ci sono progetti in fase di sviluppo che riguardino direttamente questa proprietà intellettuale.

Questa notizia potrebbe deludere i fan che speravano in un rapido ampliamento dell'esperienza di gioco attraverso DLC o espansioni.

La decisione di non procedere immediatamente con nuovo contenuto sembra essere strategica piuttosto che definitiva. Il management ha infatti lasciato aperta ogni possibilità per il futuro, suggerendo che il successo e l'accoglienza del titolo potrebbero influenzare le decisioni future riguardo all'IP.

Nonostante l'assenza di progetti concreti, i dirigenti di Bloober Team hanno espresso un interesse significativo nell'sviluppo futuro di questa nuova proprietà intellettuale. "Non lo escludiamo per il futuro e stiamo definitivamente pensando allo sviluppo di questa IP", hanno dichiarato durante la chiamata agli investitori.

Questa affermazione suggerisce che Cronos: The New Dawn potrebbe rappresentare l'inizio di un franchise più ampio piuttosto che rimanere un'esperienza isolata.