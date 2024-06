Blizzard perde un pezzo chiave di World of Warcraft dopo 12 anni

Arriva una defezione importante per Blizzard Entertainment: con una nota pubblicata sul suo profilo Twitter ufficiale, infatti, John Hight ha annunciato di aver deciso di lasciare la compagnia dopo dodici anni.

Una decisione importante, se consideriamo che fino a oggi aveva lavorato come senior vice presidente e general manager della saga World of Warcraft.

«Dopo dodici anni incredibili con Blizzard, ho deciso di fare un passo indietro e cominciare una nuova quest!» scrive Hight nel suo annuncio.

«È stata una decisione difficile, ma penso che ora sia il momento migliore di tutti: Warcraft si trova in una posizione splendida e l'universo compie trent'anni.

Sono davvero onorato di aver servito gli eroi di Azeroth!».

Al momento, tuttavia, Hight non condivide dettagli su quale sarà il prossimo passo nella sua carriera – e non ci è quindi dato sapere chi potrà contare sull'esperienza di un veterano di World of Warcraft come lui.

«Non ho niente di specifico da condividere al momento» ha sottolineato, lasciando intendere che comunque si occuperà sempre di videogiochi: «sono entusiasta di esplorare nuove opportunità e sfide nell'industria, e di continuare a realizzare grandi giochi con persone talentuose».