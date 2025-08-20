Alla gamescom Opening Night Live, Black Ops 7 si è mostrato con nuove meccaniche capaci di abbattere le barriere tra le diverse modalità di gioco. Ogni azione del giocatore contribuirà infatti a un sistema di progressione globale, unendo in un unico ecosistema campagna, multiplayer, Zombies e Warzone.

Il concetto di Global Progression è l’innovazione più significativa: la campagna single-player non sarà più un compartimento isolato, ma i punti esperienza ottenuti durante le missioni si tradurranno in progressi reali anche per armi, skin e ricompense nelle altre modalità. A beneficiarne saranno anche il ritorno del Prestige delle armi, le sfide quotidiane e le Calling Card, creando un’esperienza più coesa e gratificante.

Tornerà inoltre la funzionalità Carry Forward, già vista nel passaggio tra Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3: i contenuti di Black Ops 6 - armi, operatori, token esperienza e GobbleGums - saranno trasferibili nel nuovo capitolo.

Rimarranno però alcune limitazioni: skin e Scorestreak non compatibili non potranno essere importati, e le personalizzazioni delle armi di BO6 non si applicheranno automaticamente ai nuovi armamenti di BO7.

La campagna di Black Ops 7 integrerà meccaniche ispirate a roguelike, RPG e giochi di estrazione. Spicca la modalità Endgame, una missione cooperativa per un massimo di quattro giocatori pensata per essere rigiocata più volte, con elementi casuali e obiettivi strutturati che renderanno ogni partita diversa.

Un’altra novità è legata al Gunsmith: sarà possibile condividere le configurazioni personalizzate delle armi non solo con gli amici, ma anche tramite codici unici che permetteranno a chiunque di replicare immediatamente un setup. Una semplificazione pensata per la community, che potrà scambiarsi configurazioni senza doverle ricreare manualmente.

Il rollout delle nuove funzionalità sarà graduale: il Carry Forward verrà attivato alcune settimane dopo il lancio, insieme alla Stagione Uno.

Nel frattempo, i dettagli sul multiplayer saranno svelati il 30 settembre durante l’evento Call of Duty: Next. La beta partirà subito dopo, dal 2 all’8 ottobre, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 14 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.