Black Ops 6 avrà una grave assenza su PS5 per chi ama i Trofei

Il nuovo capitolo della serie Call of Duty, Black Ops 6, non avrà un Trofeo di Platino relativamente alla versione PS5 al momento del lancio questo venerdì.

Questa situazione è dovuta all'implementazione dell'app Call of Duty su PS5, che riunisce sotto un unico launcher i giochi recenti della serie e Warzone.

Di conseguenza, tutti i trofei fanno capo all'app principale di Modern Warfare 2 (gioco che trovate su Amazon).

Per i giocatori PS5, quindi, i trofei di Black Ops 6 saranno visualizzati come lista DLC aggiuntiva sotto un gioco di due anni fa, come riportato anche da Push Square.

La versione PS4 manterrà invece un Trofeo di Platino dedicato. Tra gli obiettivi da completare ci saranno:

Finire il gioco a livello Veterano

Completare specifiche sfide nelle missioni

Raggiungere il Prestigio 1 nel multiplayer

Progredire nella modalità Zombies

L'assenza di un Platino dedicato su PS5 potrebbe deludere diversi fan. Tuttavia, questo sistema permette di avere tutti i progressi e i record dei recenti Call of Duty raccolti in un'unica app.

L'unico modo per ottenere un Trofeo di Platino visibile nel profilo PS5 per Call of Duty sarebbe completare al 100% Modern Warfare 2, considerato ancora il "gioco principale" dell'app.

Questa soluzione riflette l'evoluzione della serie Call of Duty verso un modello di gioco continuativo e interconnesso tra i vari capitoli, piuttosto che titoli completamente separati.

Resta da vedere come i giocatori più appassionati reagiranno a lungo termine a questo nuovo approccio ai trofei e ai progressi di gioco.

Trofei a parte, c'è da vedere se Black Ops 6 sarà davvero un prodotto di qualità superiore che possa soddisfare le aspettative dei fan della serie, visto che dalla beta le sensazioni erano miste.

Restando in tema, avete letto anche che sempre Call of Duty: Black Ops 6 non offrirà l'accesso anticipato alla campagna per giocatore singolo?