PlayStation rialza la testa grazie a Black Myth: Wukong

Il business dei videogiochi PlayStation ha registrato una crescita significativa nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, con ricavi in aumento del 12% a 1.071,5 miliardi di yen (circa 7 miliardi di dollari) e profitti triplicati a 138,8 miliardi di yen (circa 911 milioni di dollari).

Questi risultati hanno spinto Sony a rivedere al rialzo le previsioni finanziarie per la sua divisione gaming.

L'aumento dei ricavi è stato trainato principalmente dalle vendite di giochi di terze parti, contenuti aggiuntivi e servizi come PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon).

Come riportato anche da IGN US, un contributo significativo al successo del trimestre è arrivato da Black Myth: Wukong, action RPG dello sviluppatore cinese Game Science.

Il gioco ha venduto 18 milioni di copie in sole due settimane dal lancio, generando oltre 700 milioni di dollari di ricavi.

Questi numeri lo collocano tra i giochi con le vendite più rapide di sempre, insieme a titoli come Grand Theft Auto 5 e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Tuttavia, le vendite di PS5 hanno continuato a diminuire, con 3,8 milioni di unità vendute nel trimestre, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. PS5 ha ora raggiunto 65,5 milioni di unità spedite globalmente.

Al contrario, il lancio di Concord, lo sparatutto live service sviluppato da Firewalk Studios (di proprietà Sony), si è rivelato un flop.

Il gioco è stato messo offline dopo sole due settimane a causa del bassissimo numero di giocatori, portando alla chiusura dello studio.

Nonostante i recenti successi finanziari, la divisione gaming di Sony ha affrontato un anno difficile, con licenziamenti diffusi e chiusure di studi.

A febbraio, l'azienda ha annunciato il taglio di 900 dipendenti, pari all'8% della forza lavoro globale di PlayStation. Diversi studi importanti come Insomniac, Naughty Dog e Guerrilla sono stati colpiti, con la chiusura completa di PlayStation London Studio.

Sony ha in ogni caso recentemente lanciato PS5 Pro, un aggiornamento di metà generazione da 800 dollari che migliora le prestazioni grafiche dei giochi PS4 e PS5 (qui la nostra recensione in corso).

In attesa di importanti lanci first-party come Ghost of Yotei previsto per il 2025, l'azienda punta su titoli third-party di grande richiamo come Monster Hunter Wilds e l'attesissimo GTA 6 di Rockstar, la cui uscita è confermata per l'autunno 2025.