Bethesda "rompe il silenzio" su Oblivion Remake

La rete è in fermento da mesi per le voci insistenti su un possibile remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, titolo cult del 2006 firmato Bethesda.

Nonostante le speculazioni supportate da alcuni insider considerati affidabili, e persino date di uscita spuntate dal nulla, l’azienda è rimasta in silenzio. Fino ad oggi.

Un utente su X, tale Cosmic221646J, ha deciso di aggirare l’attesa e porre direttamente la fatidica domanda all’account di supporto Bethesda.

Inizialmente, l’account ha frainteso, pensando si trattasse di problemi tecnici legati alla versione originale del gioco (che trovate su Amazon). Ma una volta chiarito l’equivoco, è arrivata la tanto attesa risposta.

«Non abbiamo informazioni ufficiali su un remake di Oblivion,» ha dichiarato Bethesda Support. «Ci scusiamo per l’equivoco.»

Niente di eclatante, certo. Ma è comunque la prima risposta pubblica dell’azienda sull’argomento, seppur da un canale di supporto e non da un account PR ufficiale. Il silenzio strategico, insomma, continua.

Tuttavia, la speranza resta viva: fonti più attendibili continuano a suggerire che il remake potrebbe essere rilasciato a sorpresa entro la fine del mese. Fonti come il leaker NateTheHate e il portale VGC hanno infatti reso noto che l'annuncio del remake sarebbe imminente, già forse nelle prossime settimane, con un possibile lancio questo mese o, al più tardi, entro giugno.

Potremmo quindi ritrovarci catapultati a Cyrodiil in una veste grafica completamente rinnovata molto prima del previsto.

Da fan di lunga data della serie The Elder Scrolls, continuo però a pensare che Bethesda giochi un po’ troppo con le aspettative della community. Anche solo una smentita ufficiale servirebbe a calmare le acque. Invece, ai fan non resta che aggrapparsi a risposte del supporto clienti come se fossero una boccata d'ossigeno.

Da quello che si vocifera, il gioco dovrebbe avere una grafica completamente ridisegnata oltre a meccaniche di gioco modernizzate, che male non sarebbe.