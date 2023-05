Battlefield, il nuovo capitolo sarà «completamente nuovo»

Il franchise di Battlefield non ha gettato la spugna, tanto che per il nuovo capitolo ha intenzione di cambiare le carte in tavola.

Un cambiamento che è stato deciso dopo il mezzo flop di Battlefield 2042 (che trovate in ogni caso su Amazon) che ha costretto Electronic Arts a rivedere i piani per il futuro.

Nonostante DICE stia continuando ad aggiornare il titolo sperando forse di trovare una redenzione per il suo sparatutto, arrivano ora buone nuove circa il prossimo capitolo.

Come riportato da GamesRadar, l'amministratore delegato di Electronic Arts Andrew Wilson afferma che il franchise sarà una parte significativa del futuro del publisher.

Nell'ultima relazione agli investitori di EA, Wilson ha parlato spesso di Battlefield, riconoscendo le difficoltà che l'ultimo capitolo ha incontrato durante il suo lancio.

Wilson ha parlato di «costruire il futuro» di alcuni dei suoi marchi principali, in particolare Battlefield. Ritiene inoltre che EA abbia la «capacità di riportare in auge la serie in un modo completamente nuovo in futuro», anche se non ha specificato cosa ciò significhi esattamente.

L'amministratore delegato ha inoltre fatto notare che al momento «non abbiamo alcuna data da annunciare», ma ha affermato che, a seguito di una recente telefonata con il nuovo gruppo dirigente del franchise, ha avuto «una straordinaria fiducia in quel team e nei progressi che stanno facendo per il futuro di quel franchise».

Wilson ha infine ribadito che Battlefield è «saldamente impiantato» nella strategia di EA, che sta costruendo giochi ed esperienze che attraggono e intrattengono massicce comunità online attraverso le piattaforme e i modelli di business delle varie aree geografiche: «pensiamo che Battlefield sarà una parte significativa del nostro futuro.».

DICE sta infatti attualmente lavorando a una futura esperienza multiplayer per la serie, mentre Ripple Effect, con sede a Los Angeles, sta creando un progetto legato a Battlefield completamente diverso.

Sono molti i progetti che Electronic Arts ha in serbo per il suo franchise bellico, molti dei quali erano stati anticipati tempo fa in una nota. Questo mentre altri, purtroppo, continuano a cadere uno dopo l'altro come mosche.