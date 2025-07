Nel mondo degli FPS, le ore che precedono un annuncio ufficiale rappresentano spesso il terreno ideale per fughe di notizie.

Sta accadendo anche con Battlefield 6, il cui trailer di presentazione è atteso per oggi, 24 luglio, mentre le informazioni chiave, data di uscita e prezzi, sono già trapelate tramite fonti non ufficiali.

A diffondere le anticipazioni è stato Billbil-kun di Dealabs, noto per la sua affidabilità nel campo delle indiscrezioni videoludiche.

Secondo quanto emerso, Battlefield 6 debutterà il 10 ottobre, confermando una data già circolata in precedenza tramite alcuni utenti del gruppo Telegram 1BF.

La novità più rilevante riguarda la strategia di lancio: EA avrebbe deciso di eliminare l’accesso anticipato a pagamento, rendendo l’edizione standard e la deluxe “Phantom” disponibili nello stesso giorno.

Una scelta controcorrente rispetto alle tendenze attuali, dove le versioni più costose garantiscono giorni di vantaggio sul day-one.

Questa decisione potrebbe essere letta come un tentativo da parte di EA di ricucire il rapporto con la community, dopo anni di critiche alle pratiche considerate discriminatorie verso chi acquista le edizioni base.

Le indiscrezioni includono anche dettagli sulla fase di test pubblico: una beta aperta è prevista per il mese di agosto, come lasciato intendere da un recente tweet ufficiale di EA che parlava delle meccaniche legate alle armi e alle classi.

I preordini, invece, dovrebbero partire entro fine luglio, permettendo ai giocatori di prenotare con largo anticipo.

Sul fronte prezzi, le cifre trapelate si riferiscono al mercato europeo: €69,99 per la versione standard PC, €99,99 per la Phantom Edition, e €29,99 per l’upgrade da standard a deluxe.

Non è ancora chiaro come verranno adattati questi importi per altre piattaforme o aree geografiche, dato che le politiche di pricing possono variare sensibilmente tra mercati.

Le aspettative di EA per Battlefield 6 sono elevate: l’obiettivo dichiarato è raggiungere 100 milioni di utenti, una cifra che segnerebbe un salto di scala significativo per la serie.

Una mossa ambiziosa, dettata anche dalla crescente concorrenza in un mercato dominato da colossi come Call of Duty.

La presentazione ufficiale è prevista per oggi alle ore 17:00 italiane, e sarà il momento in cui EA confermerà, o smentirà, tutte le anticipazioni. Per il pubblico italiano, si tratta di un appuntamento chiave per capire se Battlefield 6 riuscirà davvero a soddisfare le aspettative costruite negli ultimi mesi.