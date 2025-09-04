Il prossimo capitolo della saga Battlefield promette di riportare la serie alle sue origini più crude e violente, almeno secondo quanto emerge dalle prime classificazioni ufficiali: come segnalato da GamingBolt, la pagina Xbox Store di Battlefield 6 ha infatti ricevuto una valutazione ESRB di categoria M, ovvero vietata ai minori di 17 anni, che evidenzia la presenza di sangue, violenza grafica estrema e linguaggio forte.

L'aspetto più interessante di questa classificazione riguarda il confronto con i precedenti titoli della serie: Battlefield 1, V e 2042 non avevano ricevuto dall'ESRB la specifica menzione per contenuti "Gore", ovvero per la presenza di violenza grafica particolarmente esplicita. È invece necessario tornare indietro nel tempo fino a Battlefield 3, 4 e Hardline per trovare giochi della serie con una classificazione simile per contenuti violenti.

Un altro aspetto curioso è che durante le sessioni di beta aperta del mese scorso, le modalità multiplayer non mostravano livelli di violenza particolarmente elevati rispetto agli standard del genere, né superiori a quanto già visto nei capitoli precedenti della saga.

Questo ci suggerisce che la classificazione per contenuti violenti sia principalmente legata alla modalità campagna single-player di Battlefield 6 (potete prenotarlo su Amazon), ad oggi ancora avvolta nel mistero.

A differenza del multiplayer, ampiamente testato durante le fasi beta, la campagna per giocatore singolo non è stata ancora mostrata in modo significativo al pubblico: questo elemento narrativo potrebbe quindi riservare sequenze particolarmente intense dal punto di vista della violenza rappresentata.

Probabilmente scopriremo la verità solo in occasione del lancio vero e proprio di Battlefield 6, previsto per il 10 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Mentre si avvicina la data di uscita, cresce la curiosità per scoprire come la campagna single-player giustificherà la classificazione per contenuti violenti e se questa scelta stilistica si rifletterà positivamente sull'esperienza complessiva del gioco: i primi indizi ci parlano di uno dei capitoli più crudi di sempre, di fatto tagliando ancora una volta i legami con il suo recente passato.