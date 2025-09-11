Fortnite continua a essere al centro di rumor e datamine legati a possibili crossover. L’ultimo riguarda due icone del mondo SEGA: Sonic e Shadow, che potrebbero presto approdare nel battle royale di Epic Games. Ma non nel modo che i fan si aspettano.

Secondo quanto condiviso dal leaker Wenso, noto per aver in passato rivelato diversi contenuti con largo anticipo, nei file di gioco sono state trovate tracce di Kicks a tema Sonic e Shadow. Si tratterebbe quindi di sneakers ispirate ai due personaggi, destinate a entrare nel negozio virtuale come oggetti cosmetici da equipaggiare ai propri avatar.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il design delle scarpe sembrerebbe collegato alla nuova collezione Puma x Sonic the Hedgehog, che sarà disponibile nei negozi dal 30 ottobre. Non è escluso quindi che proprio quella data possa coincidere con il debutto degli oggetti in Fortnite, anche se per ora non sono stati individuati asset legati al negozio ufficiale.

La collezione Puma prevede anche modelli dedicati a Tails, che però non sono stati ancora individuati all’interno del battle royale.

Naturalmente, la notizia ha acceso la curiosità dei fan, che si chiedono se oltre alle scarpe possano arrivare anche skin complete dei personaggi. Una possibilità che al momento appare poco probabile: da un lato per le proporzioni dei personaggi, molto diverse rispetto agli standard di Fortnite, dall’altro per la volontà di SEGA di preservare la coerenza con il proprio immaginario.

Prodotto in caricamento

Non a caso, in molti hanno sottolineato che sarebbe difficile immaginare Sonic con un fucile in mano, mentre Shadow, in passato, è stato protagonista di esperienze più “mature”.

Al momento le ipotesi più concrete parlano quindi di ulteriori oggetti cosmetici, magari altri capi d’abbigliamento ispirati al franchise, piuttosto che l’inserimento dei personaggi giocabili. Resta il fatto che un crossover di questo tipo avrebbe senso anche in vista dell’imminente uscita di Sonic Racing: CrossWorlds, atteso entro la fine del mese e già incentrato su incroci e collaborazioni con altre serie.

Non sarebbe la prima volta che Fortnite stringe partnership con brand e icone della cultura pop, dal momento che la sezione Kicks del negozio ha già ospitato marchi come Nike, Adidas, Vans e la stessa Puma. L’arrivo di un crossover con Sonic e Shadow andrebbe quindi a inserirsi in una tendenza ormai consolidata, che continua a trasformare il battle royale di Epic in un vero e proprio hub culturale interattivo.