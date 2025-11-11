L'ultimo aggiornamento di Battlefield 6 (qui la nostra recensione) ha finalmente messo la parola fine a uno degli exploit più fastidiosi e discussi dalla community sin dal day one: il cosiddetto "drone glitch", una meccanica non intenzionale che permetteva ai giocatori di raggiungere altezze stratosferiche delle mappe semplicemente colpendo ripetutamente un drone da ricognizione con una mazza. Un bug apparentemente bizzarro ma dalle conseguenze devastanti per l'equilibrio competitivo, che trasformava partite bilanciate in massacri unilaterali dall'alto.

Il funzionamento dell'exploit era tanto semplice quanto assurdo: bastava posizionarsi sopra un drone da ricognizione e continuare a colpirlo con un'arma contundente per essere catapultati verso l'alto, raggiungendo zone della mappa completamente inaccessibili ai giocatori "legittimi" a terra. Una volta arroccati in queste posizioni dominanti, gli abusatori dell'exploit potevano seminare il caos con totale impunità, trasformando match serrati in frustranti shooting gallery per chi si trovava dall'altra parte della lobby.

La community aveva alzato le barricate già da tempo, con thread su Reddit e discussioni sui social che chiedevano a gran voce l'intervento di DICE. Certo, tecnicamente era possibile contrastare questi giocatori utilizzando jet o elicotteri, ma con costi elevati in termini di risorse di squadra e non sempre fattibile su tutte le modalità di gioco. Il problema era particolarmente sentito in Conquest e Breakthrough, dove il controllo delle posizioni strategiche fa la differenza tra vittoria e sconfitta.

Prodotto in caricamento

L'aggiornamento appena rilasciato non si limita però a eliminare il drone glitch. Gli sviluppatori hanno anche corretto un problema critico con i missili a ricerca termica: piloti di jet ed elicotteri segnalavano da settimane che i flare non funzionavano correttamente nel deflettere i lock-on, rendendo il combattimento aereo estremamente squilibrato. Con questa patch, le contromisure veicolari dovrebbero finalmente fare il loro dovere.

Tra le altre correzioni figura la risoluzione di anomalie nello spawn dei veicoli nelle modalità Conquest e Breakthrough, oltre a una lunga serie di correzioni per la battle royale, il sistema di progressione, l'audio e l'interfaccia utente. Un intervento a tappeto che dimostra come DICE stia ascoltando il feedback dei giocatori, concentrandosi finalmente sulle priorità segnalate dalla base più fedele.

Nel frattempo, Battlefield 6 continua a registrare numeri solidi su PlayStation e PC, mantenendo viva l'attenzione di una community che, nonostante le difficoltà iniziali tipiche dei titoli multiplayer moderni, sembra aver ritrovato fiducia nel franchise. L'eliminazione di exploit game-breaking come quello del drone rappresenta un passo fondamentale per costruire un'esperienza competitiva credibile nel lungo periodo, elemento cruciale per un FPS militare che aspira a ritagliarsi uno spazio stabile nel panorama degli shooter online.