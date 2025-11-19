DICE continua a perfezionare l'esperienza multiplayer di Battlefield 6 con una serie di aggiustamenti che toccano alcuni degli aspetti più discussi dalla community nelle ultime settimane.

L'ultimo aggiornamento dal team di sviluppo interviene principalmente sulla modalità Escalation, un'aggiunta relativamente recente al roster delle modalità del franchise, modificando sensibilmente il ritmo di gioco e risolvendo alcuni bug che stavano minando la progressione dei giocatori.

Come spesso accade però, le patch di questo calibro portano con sé anche conseguenze inattese, e stavolta a farne le spese sono state le configurazioni dei controlli personalizzati di migliaia di utenti.

Il cambiamento più sostanziale riguarda proprio Escalation, la modalità a grande scala dove due team si contendono un numero limitato di punti di controllo che vengono progressivamente rimossi dalla mappa ad ogni cattura. DICE ha aumentato di circa il 20% il tempo necessario per conquistare gli obiettivi, rallentando deliberatamente il flusso delle partite in risposta al feedback ricevuto dalla playerbase.

Secondo la dichiarazione ufficiale, questa modifica mira a garantire "un flusso più fluido e tattico", concedendo ai team più margine per riposizionarsi, coordinare gli spawn dei veicoli e pianificare strategie collettive senza compromettere l'intensità caratteristica della modalità.

Sul fronte della progressione, gli sviluppatori hanno finalmente risolto un bug piuttosto frustrante legato al sistema delle sfide. Molti giocatori segnalavano da giorni che, nonostante avessero completato determinati obiettivi, le relative ricompense non venivano sbloccate correttamente.

Il problema sembra essere emerso come effetto collaterale di un precedente intervento che aveva reso le sfide meno punitive, dopo che la community aveva protestato per la loro eccessiva difficoltà. L'aggiornamento backend dovrebbe ora garantire che tutte le ricompense in sospeso vengano distribuite automaticamente partecipando a una partita qualsiasi.

Interessante anche la rivisitazione del sistema statistico: da questo momento le eliminazioni contro i bot controllati dall'intelligenza artificiale non verranno più conteggiate nel kill/death ratio del profilo giocatore. Una scelta che risponde alle lamentele di chi considerava distorsivo includere le uccisioni contro avversari non umani nelle metriche utilizzate per valutare l'abilità effettiva.

Paradossalmente però, le morti subite dai bot continuano ad essere registrate, il che potrebbe portare a situazioni tragicomiche in cui un'intelligenza artificiale particolarmente efficace rovina le statistiche personali senza che le vittorie contro di essa contribuiscano a migliorarle.

Le statistiche relative alla modalità Portal, il sistema che permette di creare esperienze personalizzate mescolando contenuti di diversi capitoli della serie, verranno invece separate e visualizzate in modo distinto in un futuro aggiornamento.

Una mossa che testimonia la volontà di DICE di differenziare chiaramente le performance nelle modalità ufficiali da quelle ottenute in contesti custom, dove le variabili di gioco possono essere radicalmente alterate dai creator.

Ma è il bug non intenzionale introdotto con questa patch a far discutere maggiormente sui social e sui forum dedicati. Numerosi utenti hanno segnalato su Reddit, Discord e altre piattaforme che le loro configurazioni dei controlli personalizzate sono state completamente azzerate, riportando tutti i binding ai valori di default.

Un'inconvenienza non da poco per chi ha investito tempo nell'ottimizzare layout complessi per mouse e tastiera o per controller custom, specialmente considerando che Battlefield 6 offre un livello di personalizzazione piuttosto articolato. L'utente Spetsnaz_420 ha sintetizzato efficacemente il malcontento generale commentando sarcasticamente: "Avete dimenticato di menzionare la parte in cui ci avete resettato tutti i controlli".

Questo intervento si inserisce in un ciclo di aggiornamenti particolarmente intenso per Battlefield 6, che nelle ultime settimane ha visto DICE impegnata a limare costantemente l'esperienza di gioco. Solo una decina di giorni fa il team aveva eliminato l'exploit del Recon Drone che permetteva ai giocatori di fluttuare a quote eccessive, rompendo il bilanciamento di alcune mappe.

Nonostante le inevitabili frizioni che accompagnano ogni live service di questo tipo, il titolo continua a mantenere una base utenti molto solida, confermandosi come uno dei multiplayer più giocati del momento. Resta da vedere se DICE rilascerà un hotfix rapido per ripristinare le configurazioni dei controlli perdute o se i giocatori dovranno rassegnarsi a ricostruirle manualmente.