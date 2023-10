Battlefield 2042 non è "morto": record di giocatori nel weekend di Modern Warfare 3

Lo scorso weekend abbiamo assistito a una sfida di peso tra due sparatutto molto importanti: non solo è stata resa disponibile la beta gratuita di Modern Warfare 3, in vista del lancio ufficiale, ma EA ha proposto un weekend gratis di Battlefield 2042, rivale della celebre saga sparatutto.

Un evento decisamente insolito e particolarmente soddisfacente per i fan degli FPS, che hanno potuto provare senza costi aggiuntivi due grandi titoli in diretta competizione.

Nonostante un lancio problematico, EA e DICE hanno lavorato duramente per sistemare Battlefield 2042 (lo trovate su Amazon) e, a giudicare da questo weekend, gli sforzi sembrerebbero essere stati ripagati.

Come riportato da MP1st, lo sparatutto di Electronic Arts è riuscito a battere il suo record assoluto di giocatori su Steam proprio grazie all'ultimo weekend gratuito, superando perfino i numeri del lancio.

Durante il mese d'uscita riuscì infatti a raggiungere 100.059 giocatori in contemporanea, ma grazie all'ultima prova gratuita ben 101.362 utenti hanno deciso di dare fiducia a questo FPS futuristico.

Un record semplicemente impressionante se, come accennavamo in apertura, si tiene in considerazione che era disponibile anche quello di Modern Warfare 3 nelle stesse giornate, titolo che uscirà soltanto tra poche settimane.

Il vero dubbio adesso è capire se Battlefield 2042 sarà in grado di mantenere almeno una buona parte di questi numeri anche dopo la conclusione della prova gratuita: avremo una risposta definitiva a questa domanda solo nelle prossime ore.

In ogni caso, il record è sicuramente la conferma che gli sviluppatori stanno lavorando nel modo giusto.

Ricordiamo anche che non è la prima volta che Battlefield 2042 ritorna "dal regno dei morti": in seguito alla sua inclusione su PlayStation Plus avevamo assistito a numeri pazzeschi, che lo rendono ancora oggi il titolo di maggior successo del 2023 sul servizio in abbonamento.

Electronic Arts sta comunque pensando al futuro della serie, annunciando che il prossimo capitolo sarà una «reimmaginazione». Tuttavia, ci vorrà diverso tempo prima che possa vedere la luce.