Batman, Superman e altri eroi DC tornano in un gioco gratis

Il mondo DC Comics torna a spingere sull’acceleratore del gaming mobile: Warner Bros. Games ha annunciato oggi DC Worlds Collide, un gioco di ruolo free-to-play a squadre in arrivo su dispositivi Android e iOS.

Il titolo, sviluppato dal team di Warner Bros. Games San Francisco, è già disponibile per la pre-registrazione su App Store, Google Play e sul sito ufficiale dcworldscollidegame.com.

Il gioco prende ispirazione dalle saghe a fumetti Trinity War e Forever Evil (le altre le trovate su Amazon) e mette i giocatori di fronte a una minaccia d’altri mondi: il Crime Syndicate, una Justice League corrotta proveniente da un universo alternativo, è pronta a portare il caos sulla Terra.

Tocca a noi assemblare una squadra di supereroi e supercriminali per contrastare l’invasione in battaglie 3D a turni, tra modalità PvE e PvP.

Al lancio ci saranno oltre 70 personaggi da sbloccare, potenziare e schierare in battaglia, tra cui ovviamente Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Lex Luthor e – perché no – anche Gorilla Grodd.

Il focus sembra essere su sinergie tra personaggi e strategie di squadra, con sistemi di progressione, boss sempre più tosti e modalità competitive 5v5 pensate per mettere alla prova il proprio roster.

Non mancheranno eventi speciali, minigiochi e sfide a difficoltà crescente, il che fa pensare a una struttura live-service abbastanza densa, in linea con gli altri RPG mobile free-to-play.

Non è facile distinguersi nel panorama dei giochi mobile a squadre, ma l'universo DC ha dalla sua un cast di personaggi con enorme carisma.

Se DC Worlds Collide riuscirà a offrire un sistema di gioco abbastanza profondo e una progressione che non sia oppressiva (leggasi: troppo pay-to-win), potrebbe conquistarsi un posto tra i titoli più giocati su smartphone nei prossimi mesi.

Staremo a vedere se sarà solo l’ennesimo gacha game con skin familiari, o qualcosa di più interessante. Sperando non faccia la fine del gioco sulla Suicide Squad, il quale ha fatto più danni che altro.