Batman: Arkham City è ora più difficile, grazie ai fan

Batman: Arkham City, sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment, è il secondo capitolo dell’ormai celebre saga dell'Arkhamverse.

Impostato come sequel diretto del primo Arkham Asylum (che trovate su Amazon nella collection contenente la trilogia al completo), il gioco venne pubblicato nel 2011, ma a quanto pare ha ancora molto seguito.

Advertisement

Senza nulla togliere anche a Batman: Arkham Knight (che ha da poco ricevuto nuovi contenuti), la seconda avventura del Cavaliere Oscuro è di quelle che non si dimenticano.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "GPUnity" ha appena rilasciato la Mod Insane Difficulty per Batman: Arkham City.

Questa, com'è facile intuire dal nome, aumenterà in modo significativo la difficoltà del gioco, ed è ideale per chi vuole una sfida in più.

La mod rende Arkham City più impegnativo riducendo il tempo a disposizione per le counter. Inoltre, permette ai nemici di infliggere più danni e rende più difficili le parti stealth del gioco.

Per vostra informazione, questa mod funziona solo nelle modalità Difficile e NG+ e non apporta alcuna modifica alla difficoltà della mappa sfida.

È possibile scaricare la mod, gratuitamente, da questo indirizzo. Poco sopra trovate anche un video di presentazione, il quale può darvi un'idea di ciò che vi aspetta.

Ricordiamo in ogni caso che se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più celebri avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Ma non solo: il nuovo gioco della Suicide Squad in arrivo vanterà anche l’apparizione speciale di Batman, sperando sia all'altezza della situazione.

Infine, Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell'universo dei videogiochi, secondo i bat-fan, un po' come accaduto con l'eccellente rifacimento di Dead Space.