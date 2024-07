Banjo-Kazooie, brutte notizie: non ci sarebbe nulla in lavorazione

Quello di Banjo-Kazooie è uno di quei franchise che spesso viene rievocato dai fan, ma pare che le speranze di vedere un nuovo capitolo siano poche.

Al momento, il modo migliore per giocare a Banjo-Kazooie è attraverso l'abbonamento di Nintendo Switch Online. Il gioco è infatti presente all'interno del catalogo dei giochi gratis presenti nell'abbonamento, al quale potete aderire attraverso le card che trovate su Amazon.

Vero anche che di recente un noto insider ha reso noto che sarebbe stata data luce verde alla lavorazione di "qualcosa" legato proprio a Banjo e Kazooie.

Ora, come riportato anche da My Nintendo News, arriva però una notizia ben meno lieta.

Jez Corden, uomo di punta di Xbox e insider di Window's Central, ha dichiarato in un nuovo podcast sul futuro di Xbox che Microsoft non sta lavorando a un nuovo gioco di Banjo-Kazooie e sembra molto sicuro di questa affermazione.

Presumibilmente non riescono a trovare uno sviluppatore che voglia toccare la celebre IP platform.

Vero anche che Rare è già presa a tempo pieno da altri progetti, Everwild e Sea of Thieves in testa, e in precedenza ha dichiarato di non essere interessata a rivisitare vecchie proprietà intellettuali.

Banjo-Kazooie rappresenta uno dei franchise più apprezzati dai videogiocatori, specie i più anziani: nonostante le sue origini su Nintendo 64, nel corso del tempo ha conquistato il cuore anche dei giocatori Xbox grazie ai vari capitoli usciti nel corso delle piattaforme.

Insomma, se le parole di Corden sono esatte, i fan del duo nato su console Nintendo 64 è meglio che si mettano l'anima in pace.

Un po' un peccato, considerando che il desiderio di un nuovo Banjo-Kazooie era così forte che anche Phil Spencer, qualche tempo fa, si era rivolto ai fan dell'orso e del volatile per esprimere la sua vicinanza.