Baldur's Gate 3, uno degli antagonisti è stato "ammorbidito" durante lo sviluppo

Questa notizia contiene spoiler importanti sulla storia di Baldur's Gate 3. Procedete con la lettura solo se avete completato la storia del titolo di Larian Studios, oppure a vostro rischio e pericolo.

Tra le tante cose che Baldur's Gate 3 ha fatto per conquistare i fan c'è anche la sua storia, scritta intrecciando eventi e scene coinvolgenti, personaggi che vale la pena conoscere e antagonisti degni di questo nome.

Con oltre 200 attori coinvolti nella produzione, Baldur's Gate 3 ha messo in scena una molte impressionante di personaggi che hanno colpito i giocatori in un modo o nell'altro.

D'altronde tra i nomi coinvolti da Larian Studios c'è anche Maggie Robertson che, dopo Lady Dimitrescu, è tornata ad interpretare un personaggio decisamente disturbante e altrettanto violento come (se non più disturbante) la vampira di Resident Evil Village.

Ad un certo punto della storia di Baldur's Gate 3, Orin rapisce uno dei personaggi comprimari finché il giocatore non decide di liberarlo. Non si tratta di un trucco perché il personaggio viene effettivamente rimosso dal gruppo ad un certo punto e, in alcuni scenari, potrebbe persino morire definitivamente.

Questa sezione di gioco poteva essere ancora più tremenda perché, come ha raccontato Swen Vincke di Larian in una recente intervista (tramite IGN US), Orin avrebbe dovuto prendere di mira unicamente l'interesse amoroso scelto dal giocatore in quel momento dell'avventura.

Una possibilità che è stata rimossa nella versione finale per motivi creativi, come svela Vincke:

«Quello era un rischio creativo, rendere reale il rapimento di un compagno. Una volta che lo fai, e non lo insegui subito, perdi un sacco di storia a seconda di come la prenderai. Ma allo stesso tempo avevamo bisogno di qualcosa in cui la posta in gioco fosse alta. Ecco perché l'abbiamo fatto in questo modo e avevamo molte regole che sono cambiate nel tempo.»

Ora, infatti, viene rapito un personaggio che solitamente non è nel party attuale del giocatore, così che l'avventura possa scorrere ma essere comunque avvincente.

Un risultato che è il frutto di una cura incredibile riposta da Larian nel gioco che, solo per i finali, ha impiegato un intero team dedicato per più di un anno di lavoro.

