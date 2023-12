Baldur's Gate 3, si riaccende la polemica su Karlach

Nell'ultima settimana si sono diffuse voci e affermazioni false sull'epilogo di Karlach in Baldur's Gate 3.

Molti credono che una buona parte della sua storia sia stata tagliata nel terzo atto, sebbene ciò non corrisponda al vero.

La realtà è che l'attrice Samantha Béart è stata chiamata dopo il lancio per completare la storia di Karlach, dando vita all'epilogo pubblicato ad agosto.

Molti hanno quindi ipotizzato che la maggior parte della performance visiva sia stata realizzata da altri attori mocap, mentre la Béart ha semplicemente fornito la voce al personaggio.

Questa ipotesi è stata alimentata dall'attore Joshua Wichard quando ha risposto a un fan, ma in seguito ha detto di aver formulato male le cose.

Wichard ha risposto a un commentatore dicendo: «A ottobre, qualcuno in un commento su YouTube dell'epilogo di Karlach che è stato aggiunto stava suggerendo che era già stato pre-costruito, e io stavo cercando di dire, 'No, l'hanno fatto, questo è come l'hanno fatto'».

«Ho pronunciato un commento che, rileggendolo, ha fatto sembrare che io abbia fatto tutto il mocap per Karlach, mentre stavo solo cercando di suggerire che ne ho fatto solo una parte, soprattutto Wyll e Tav che sono in quella scena».

Prima di questo video, Wichard aveva inviato un'e-mail di scuse a Béart, ma ora i due sono usciti allo scoperto per chiarire la situazione.

Tuttavia, questo video è anche un tentativo di arginare le molestie che hanno dovuto subire a causa del successivo ritorno di fiamma dell'accaduto, dato che i fan non solo hanno spammato Wichard con odio e commenti negativi, ma sono anche arrivati a contattare i suoi genitori.

Anche Béart ha postato una dichiarazione su X/Twitter, affrontando la confusione. Spiega che ci sono due strutture di mocap: una a Londra, dove gli attori devono rimanere nello stesso punto, e una, apparentemente nel Surrey, dove possono muoversi liberamente.

Quindi, se si vede un personaggio camminare, è probabile che sia stato ripreso da un altro mocap performer diverso dall'attore che lo ha doppiato. Tuttavia, le scene vengono mescolate, quindi nel gioco si vedrà un mix di interpretazioni differenti.

Wichard ha risposto alla dichiarazione di Béart quattro giorni fa: «Ho sparato un commento molto mal formulato e sconsiderato che suggeriva che io avessi fatto tutto il mocap per quella scena, cosa assolutamente non vera e che minava e screditava totalmente l'insana quantità di lavoro che Samantha ha fatto. Un errore stupido da parte mia».

Dopo le scuse di Wichard, molti fan hanno espresso il loro sostegno, chiamando in causa coloro che hanno preso di mira la sua famiglia e lo hanno molestato.

Lasciando da parte questa spiacevole vicenda, Larian ha svelato di essersi ispirata al lavoro di sviluppatori inaspettati per Baldur's Gate 3, inclusa la saga di Hitman e i giochi di Arkane.

Del resto, non solo Baldur's Gate 3 è stato eletto gioco dell'anno, ma adesso è considerato anche uno dei migliori videogiochi di sempre.