Baldur's Gate 3 potrebbe introdurre presto i nuovi finali chiesti dai fan

Baldur's Gate 3 ha dato tantissima libertà ai giocatori per sperimentare tutte le soluzioni narrative che avevano in testa, ma nonostante questo non tutti sono stati contenti di come Larian abbia costruito in particolare gli epiloghi di alcuni personaggi.

Ricorderete, infatti, che in particolare Karlach non ha avuto un finale che è stato apprezzato dai fan. Tra i finali definiti addirittura "terribili" dai fan c'è proprio quello della tiefling, che secondo molti non rende giustizia alla grande scrittura del personaggio.

Advertisement

Appare dunque evidente, secondo molti appassionati, che gli sviluppatori non sono riusciti a riservare ai finali e all'intero Atto 3 la stessa attenzione delle prime fasi di gioco. Non era facile, in fondo, riuscire a fare tutti i 17mila finali annunciati da Larian con la stessa qualità, forse.

Ma le cose potrebbero cambiare con la Patch 5 già annunciata che, tra le tante cose, cambierà anche alcuni epiloghi dei personaggi (tramite PCGamesN).

L'ultimo post di Larian fa infatti riferimento proprio al finale di Baldur's Gate 3 in modo molto stravagante:

Ironizzando sul fatto che Withers, il non morto che accompagna gli eroi del gioco dalle prime fasi, stia creando una festa per tutti i giocatori per celebrare la fine dell'anno, vengono menzionati anche gli epiloghi proprio relativamente alla Patch 5.

Visto che Larian aveva già promesso che avrebbe lavorato a questo aspetto del gioco, è lecito pensare che proprio con la Patch 5 verranno inseriti dei nuovi finali, anche per Withers magari.

In ogni caso l'aggiornamento è importantissimo perché introduce la soluzione finale al problema che Baldur's Gate 3 ha sempre avuto con l'Atto 3, ora che è stata trovata la causa scatenante. Le scorribande nell'omonima città che dà il nome al gioco saranno quindi più semplici da affrontare dal punto di vista tecnico.

Con questa soluzione potrete quindi giocare Baldur's Gate 3 con più tranquillità anche su console, compresa Xbox Series X|S di cui a breve sapremo anche la data di uscita.

E, se non l'avete già fatto, già che ci siete potete recuperare anche la console di attuale generazione di Xbox su Amazon al miglior prezzo.