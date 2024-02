Baldur's Gate 3, l'hotfix 18 è disponibile: ecco cosa cambia

Baldur's Gate 3 si è recentemente aggiornato con uno degli update più immensi mai realizzati da Larian Studios: la Patch 6 ha infatti introdotto tantissime novità, pensate principalmente per i giocatori più romantici.

Un aggiornamento che è andato a coprire quasi ogni singola area del gioco, al punto da arrivare a pesare fino a 150GB: sfortunatamente, come del resto poteva essere prevedibile quando si parla di giochi così grandi, l'update ha anche introdotto tantissimi glitch bizzarri.

Uno dei più popolari segnalati dagli utenti riguardava il commercio con i negozianti in-game, che spesso risultavano avere un inventario vuoto e senza alcuna moneta d'oro, rendendo dunque impossibile acquistare o vendere oggetti.

L'hotfix 18 di Baldur's Gate 3, disponibile da questo momento per il download, serve proprio a sistemare questo bug con i mercanti: adesso potrete commerciare senza alcun problema.

Larian Studios segnala di aver anche risolto un crash che poteva avvenire sporadicamente scegliendo l'opzione di baratto con i mercanti: trattandosi di un hotfix tempestivo, al momento questi sono gli unici bug sistemati dal team di sviluppo.

Gli autori del terzo Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon) hanno però sottolineato di non avere alcuna intenzione di fermarsi qui: sono più che consapevoli dell'enorme quantità di bug riscontrati e segnalati dagli utenti dopo la Patch 6.

Il team di sviluppo è attualmente al lavoro per rilasciare quanti più fix possibili, ma presumibilmente bisognerà avere ancora un po' di pazienza: il bug dei mercanti è stato evidentemente considerato una priorità assoluta e, allo stesso tempo, il più facile da risolvere in tempi rapidi.

Vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine non appena saranno disponibili ulteriori hotfix, con l'augurio che possiate godervi al meglio tutte le novità introdotte su Baldur's Gate 3 con meno bug possibili.

Grazie a un datamine, segnaliamo anche che i fan hanno anche scoperto l'introduzione di un nuovo dialogo segreto importante per Astarion, che segue in maniera più fedele l'evoluzione del suo personaggio in una relazione romantica.

Tuttavia, al momento non sembra essere stato effettivamente implementato all'interno del gioco: è probabile che la cosa possa essere sistemata con qualche aggiornamento futuro.