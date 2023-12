Baldur's Gate 3, Minthara sarà una nuova protagonista Origin? Risponde Larian

Baldur's Gate 3 ha sorpreso i fan dei giochi di ruolo per la sua incredibile rigiocabilità, offrendo tra le sue molteplici feature anche la possibilità di vivere la storia dal punto di vista di uno dei compagni del nostro party.

Questo include la maggior parte degli improbabili eroi reclutabili all'inizio della nostra avventura: una prospettiva molto utile per i playthrough successivi, dato che permette di approfondire il background narrativo di ciascuno dei nostri protagonisti preferiti — o anche solo per vederli prendere scelte che di solito non avrebbero mai compiuto in autonomia.

C'è però un personaggio reclutabile in particolare di cui i fan vorrebbero vedere approfondimenti: ci riferiamo a Minthara, la perfida Drow che è diventata giocabile in party "eroici" soltanto grazie alla patch 5, mentre in precedenza era disponibile soltanto compiendo una delle azioni più malvagie possibili.

Questo ha fatto naturalmente sospettare molti fan che gli autori di Baldur's Gate 3 (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) potessero avere in mente dei piani specifici con nuovi aggiornamenti, magari introducendo la possibilità di utilizzarla come nuovo personaggio Origin — ovvero selezionabile al posto dell'avatar personalizzabile.

Sfortunatamente per i fan della perfida Drow, sembra che non sarà affatto così: in un'intervista rilasciata a IGN US, il lead writer Adam Smith ha ammesso che questa ipotesi sembra essere decisamente improbabile e non è nei piani di Larian Studios.

«Ho visto alcune persone chiedere una versione Origin [di Minthara], ma non avrebbe alcun senso: sarebbe un gioco completamente diverso».

Per motivi di storia, sarebbe dunque effettivamente molto più difficile integrare Minthara rispetto agli altri personaggi Origin, al punto che Larian dovrebbe modificare massicciamente alcune scene per permettere ai fan di utilizzarla fin dall'inizio.

In ogni caso, il lead writer sottolinea che Minthara, nonostante adesso sia tecnicamente reclutabile anche in party buoni, non ha alcun "redemption arc", ma semplicemente resta perfida e pragmatica dall'inizio alla fine, pur avendo degli inaspettati momenti in cui appare più vulnerabile.

È proprio questa contrapposizione che spinge molti giocatori a volerla vedere come personaggio Origin per approfondire la sua storia, ma sfortunatamente questo desiderio dei fan non sembra possa essere realizzato.

Del resto, gli sviluppatori hanno lavorato sodo per fare in modo che l'attuale storia costruita potesse essere esplorata in ogni modo più creativo possibile: una feature che, a quanto pare, è stata ispirata dagli autori di Hitman.

E possiamo dire che gli sforzi sono stati ben ripagati, considerando che su Metacritic è considerato uno dei migliori videogiochi di sempre.