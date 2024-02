Baldur's Gate 3, la patch 6 ha migliorato il finale malvagio

Da pochi giorni è stato reso disponibile uno degli aggiornamenti più importanti di sempre per Baldur's Gate 3: la patch 6 ha infatti introdotto tantissime modifiche a livello di cutscene, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Un changelog semplicemente lunghissimo che ha svelato non solo l'aggiunta di tantissimi nuovi baci romantici, ma migliorato perfino i finali della campagna.

Inclusa anche la bad ending del terzo capitolo della saga, spesso oggetto di critiche della community.

Ovviamente, da questo momento seguiranno spoiler dettagliati sul finale di Baldur's Gate 3, dunque vi consigliamo di non proseguire oltre la lettura se non avete ancora finito l'avventura.

Dopo aver affrontato la battaglia finale, vi ritroverete di fronte a una scelta fondamentale: fare ciò per cui vi siete probabilmente battuti fin dall'inizio e distruggere una volta per tutte il culto dell'Assoluta... oppure controllare il cervello antico, per conquistare voi stessi il mondo causando terrore e distruzione.

Ovviamente i vostri compagni non saranno mai d'accordo con questa decisione, con due uniche eccezioni: se avrete fatto una romance con loro, Astarion e Minthara vi incoraggeranno a controllare il cervello per dominare il mondo insieme.

Prima della patch 6 di Baldur's Gate 3, prendere questa strada portava a un lavaggio del cervello dell'intero party, compreso il vostro interesse romantico.

Adesso, grazie all'ultimo aggiornamento, Minthara e Astarion potranno essere risparmiati e rimanere al vostro fianco anche nella bad ending. Una scelta sensata, dato che loro stessi erano favorevoli al piano.

Ovviamente questa eccezione non sarà valida per altri interessi romantici, dato che tutti gli altri membri del party si opporranno fermamente a qualunque ipotesi non comprenda la distruzione dell'Assoluta.

Inoltre, evidenziamo che attualmente l'Imperatore continuerà a farvi il lavaggio del cervello anche se lo incoraggerete a non distruggere il cervello, ma chissà se con aggiornamenti futuri non verrà esplorata maggiormente anche questa opzione.

Un dettaglio sicuramente molto interessante che soddisferà i giocatori più malvagi: ora non dovrete più godervi le vostre conquiste in solitaria.

Se non avete ancora scaricato l'ultimo aggiornamento, vi invitiamo a fare spazio nella vostra memoria il prima possibile: su PC saranno necessari addirittura 150GB.