Baldur's Gate 3, la patch 6 farà felice chi ama Cuorescuro

Nelle prossime ore dovrebbe essere rilasciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per Baldur's Gate 3: in occasione della settimana di San Valentino, Larian Studios ha deciso di approfondire ulteriormente le romance, introducendo tanti nuovi baci per i nostri partner.

Il team di sviluppo aveva colto l'occasione per mostrare un nuovo bacio romantico di Halsin, come piccolo assaggio di ciò che attenderà i fan, ma gli autori del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate gli episodi originali su Amazon) hanno deciso di fare contenti anche i fan di uno dei partner più amati della campagna.

Anzi, la più amata di tutte, a giudicare dai dati ufficiali: ci riferiamo naturalmente a Cuorescuro, la mezzelfa che si unirà al nostro viaggio pochi istanti dopo l'inizio dell'avventura.

La nuova clip condivisa dagli autori di Baldur's Gate 3 ci mostra infatti un suo nuovo bacio, decisamente più "aggressivo" — in senso buono, si intende — rispetto alla versione già presente nel gioco:

La clip video conferma dunque che ci saranno nuove animazioni specifiche per i baci di ogni possibile partner, in grado di rispecchiare maggiormente la loro personalità, ma non è chiaro se si sbloccheranno in base al livello di affinità o se ci sarà una piccola chance di vederle in azione rispetto alle versioni standard.

Dovremmo poter scoprire tutti i dettagli non appena la Patch 6 sarà effettivamente disponibile, ma queste novità renderanno felici tutti coloro che amano poter dare un bacio ai propri partner virtuali, magari dopo aver sconfitto nemici particolarmente impegnativi o poco prima di una buona dormita nell'accampamento.

Il team di sviluppo belga continua dunque a voler soddisfare tutti i suoi appassionati con patch all'apparenza poco significative, ma che continuano a incentivare nuovi playthrough per scoprire ogni piccolo segreto.

Proprio questa grande attenzione ai dettagli ha permesso a Baldur's Gate 3 di conquistare sempre nuovi record, arrivando recentemente a superare perfino le 500mila recensioni su Steam.