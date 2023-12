Quali sono le romance più amate di Baldur's Gate 3? Risponde Larian

Proprio come in ogni campagna che si rispetti, anche in Baldur's Gate 3 può sbocciare l'amore tra i membri del nostro party: Larian Studios ha dedicato molta attenzione ai rapporti tra i compagni, dando al nostro protagonista la possibilità di iniziare una relazione romantica, facendo naturalmente le scelte giuste.

E come i fan di Baldur's Gate 3 ben sapranno (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), gli sviluppatori non hanno mai cercato di rendere il tutto noioso o scontato, con relazioni realistiche e che spesso si evolveranno positivamente o negativamente in base alle nostre azioni e al modo in cui si svolgerà la trama.

Il party è ricco di compagni incredibilmente carismatici, dando ai fan solo l'imbarazzo della scelta: ma quali si sono rivelate, fino a questo momento, le romance più popolari tra gli appassionati?

Larian Studios ha voluto rispondere a questo e tanti altri quesiti, condividendo tantissimi dati ufficiali: tra questi, ci ha svelato ad esempio che il creatore di personaggi è estremamente popolare, con protagonisti creati per oltre 8mila anni e svelando allo stesso tempo razze e classi più popolari.

Il team di sviluppo ha poi svelato le opzioni romantiche più scelte dai giocatori di Baldur's Gate 3: al primo posto troviamo Shadowheart, la mezzelfa clerica che ha conquistato il cuore di tantissimi avventurieri, con addirittura il 51,3% delle preferenze.

Al secondo e al terzo posto troviamo invece Karlach e Lae'zel — quest'ultima forse aiutata dalle cosiddette "speedrun sexy" — ma in questo caso non ci è dato sapere le percentuali esatte: a giudicare dai numeri ottenuti da Shadowheart, tuttavia, non sembra esserci partita.

Nessuna opzione maschile invece nella top 3, ma i precedenti dati avevano svelato come Gale si fosse rivelato l'opzione Origin più popolare tra le prescelte. Probabile, dunque, che possa esserci proprio lui in cima alle preferenze.

Chissà che grazie alla Patch 5 non possa esserci più spazio nelle preferenze dei giocatori anche per Minthara, precedentemente reclutabile solo in playthrough malvagi: l'aggiornamento ha permesso di reclutarla anche in party eroici, pur con qualche piccolo stratagemma in più.