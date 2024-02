La Patch 6 di Baldur's Gate 3 farà felici i più romantici

Baldur's Gate 3 non ha affatto finito il suo percorso di aggiornamento, perché Larian Studios sta ancora mettendo mano alla sua epopea fantasy con un update che per altro è stato definito come "impegnativo", e non solo per l'aspetto più romantico.

Perché sebbene sia noto che non tutti i fan di Baldur's Gate 3 siano dei grandi fan delle scene di sesso, ed è giusto così in ogni caso, Larian sta comunque cercando di migliorare l'aspetto delle relazioni tra i personaggi che vanno all'avventura nei Forgotten Realms.

Come annunciato con un post su X, la Patch 6 è in arrivo, sarà imponente e Larian ci ha tenuto a specificare che uno degli aspetti cruciali sarà il miglioramento di alcune animazioni particolari.

«L'amore è nell'aria a Faerûn», dichiara Larian con primaverile entusiasmo.

Oltre alle animazioni dei baci legati al partner con cui si è instaurata una relazione in gioco, la Patch 6 aggiungerà anche nuove animazioni per i proprio compagni di viaggio nell'accampamento, ma anche nuove Azioni Leggendarie per i boss della modalità Onore e numerose correzioni di bug.

La Patch 6 è stata descritta come "impegnativa" da Larian Studios in un retweet successivo, e i dettagli precisi arriveranno prossimamente tramite una nota sul sito.

Baldur's Gate 3 è stato lanciato nell'agosto dello scorso anno ed è diventato un successo strepitoso, raggiungendo livelli enormi su Steam prima di essere lanciato su PlayStation 5 e, a dicembre, Xbox Series X e S. Larian ha continuato ad aggiornare il gioco con grandi patch negli ultimi sei mesi, apportando modifiche significative a praticamente tutto.

In questo periodo c'è anche chi è riuscito a finire Baldur's Gate 3 solo interpretando dei gatti, per quanto assurdo possa sembrare.

Con questo aggiornamento non sarà comunque possibile corteggiare il personaggio che in molti vorrebbero corteggiare. Un personaggio letteralmente inesistente, per cui i fan stanno inventando teorie assurde dal fine di giustificarsi.