Baldur's Gate 3 in soggettiva è praticamente un altro gioco

Larian Studios sta valutando di implementare una modalità in prima persona per Baldur's Gate 3, dopo che alcuni modder hanno creato una versione del gioco giocabile in soggettiva.

Non è la prima volta che il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) si aggiorna con mod dei fan.

Senza contare che le mod di Baldur's Gate 3 sono arrivate anche su PS5 e Xbox con la Patch 7, un'aggiunta sicuramente gradita.

Il CEO dell'azienda, Swen Vincke, ha espresso interesse per questa nuova modalità di gioco (via GamesRadar).

La mod, creata da alcuni appassionati e mostrata in un video dallo YouTuber Proxy Gate Tactician, trasforma radicalmente l'esperienza di gioco di Baldur's Gate 3.

Oltre alla visuale in prima persona, vengono introdotti i controlli WASD tipici degli FPS e altre modifiche che rendono il titolo simile a giochi come Skyrim o Dragon Age.

Vincke ha commentato il video su X, scrivendo: «Ora voglio giocarci - guardate come si presenta».

L'entusiasmo del CEO di Larian suggerisce che l'azienda potrebbe considerare di implementare ufficialmente una modalità in prima persona in futuro.

Al momento la mod è ancora in fase sperimentale, in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento in tempo reale.

Gli sviluppatori hanno precisato che quest'ultimo aspetto è ancora molto rudimentale e non adatto all'uso nella campagna.

L'interesse di Larian per questa mod dimostra come il team sia attento ai feedback e alle creazioni della community.

Se implementata ufficialmente, una modalità in prima persona potrebbe aprire nuove possibilità di gameplay per Baldur's Gate 3, aumentandone ulteriormente la popolarità e la longevità.

Potrebbe infatti attrarre nuovi giocatori abituati agli RPG in prima persona, ampliando ulteriormente il successo del titolo.

Resta da vedere se e come Larian deciderà di integrare ufficialmente questa modalità oppure no. Nel frattempo, i modder continuano a lavorare per perfezionare l'esperienza e renderla più stabile e completa, oltre ad aggiungere anche i combattimenti in tempo reale.