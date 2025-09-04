Baldur's Gate 3 ha ridefinito gli standard del genere dei giochi di ruolo attraverso una combinazione magistrale di narrativa profonda, libertà di scelta e personaggi indimenticabili (protagonisti anche di diversi gadget ufficiali, disponibili su Amazon).

Sviluppato da Larian Studios, questo capolavoro del gaming ha conquistato critica e pubblico sin dal suo debutto, trasformando anche i più scettici del fantasy in appassionati seguaci. Ora, per la prima volta dalla sua uscita dall'accesso anticipato, Baldur's Gate 3 è disponibile con uno sconto del 25% su Steam, rappresentando un'opportunità imperdibile per chi ha rimandato l'acquisto: si tratta infatti del miglior prezzo di sempre proposto sulla piattaforma di casa Valve (via PCGamesN).

La promozione, attiva fino all'8 settembre, porta il prezzo del titolo a 44,99 euro: prima di questa offerta, la cifra più bassa mai registrata durante una promozione era stata di 47,99 euro, abbassando dunque ulteriormente il costo di 3 euro rispetto al minimo storico.

Contrariamente a molti titoli moderni che vengono abbandonati dopo il rilascio, Baldur's Gate 3 ha beneficiato di un supporto post-lancio eccezionale: Larian Studios ha investito due anni di sviluppo aggiuntivo, arricchendo il gioco con contenuti sostanziali che ne hanno ampliato significativamente la profondità.

Tra le tante novità introdotte nel corso del tempo, segnaliamo ad esempio nuove sottoclassi che hanno diversificato le opzioni di gameplay, insieme a finali inediti hanno moltiplicato le possibilità narrative, espandendo in particolar modo le opzioni per chi intende utilizzare personaggi malvagi.

Tuttavia, chi si avvicina a questo mondo deve essere consapevole dell'impegno temporale richiesto: una singola partita può facilmente superare le 70 ore, ma la rigiocabilità massiccia del titolo porta molti giocatori a investire centinaia di ore nell'esplorazione delle sue molteplici sfaccettature narrative e strategiche.

Se non avete ancora recuperato questo capolavoro, ora non avete più scuse per non farlo vostro: potete trovare tutti i dettagli della promozione sulla rispettiva pagina ufficiale di Steam dedicata a Baldur's Gate 3, che trovate al seguente indirizzo.