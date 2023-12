Baldur's Gate 3 ha un grave bug con i salvataggi su Xbox

Baldur's Gate 3 è ormai ufficialmente disponibile a sorpresa su Xbox da qualche giorno, dopo l'annuncio arrivato da Larian Studios nel corso dei The Game Awards 2023, ma pare che provare il gioco dell'anno non si è rivelata un'esperienza piacevole per tutti.

Molti fan hanno infatti segnalato di aver riscontrato un grave bug individuato solo sulle console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series X in sconto su Amazon), che provoca la cancellazione improvvisa di tutti i file di salvataggio.

Pure Xbox ha raccolto molte di queste segnalazioni e provato a fare luce sulla vicenda: pare che il bug in questione si verifichi dopo un crash a causa di presunti errori relativi a spazio mancante nella memoria — anche quando vi sarebbero più di 20 GB disponibili — o in seguito a problemi relativi al Quick Resume, che effettivamente non sembra ancora funzionare alla perfezione.

Dopo aver avviato nuovamente Baldur's Gate 3, diversi sfortunati utenti si sono ritrovati di fronte a una bruttissima sorpresa: tutti i loro file di salvataggio sono improvvisamente scomparsi, senza alcuna spiegazione e vanificando tantissime ore di gioco.

In altri casi, dopo un crash è accaduto un comportamento altrettanto curioso (che è capitato spesso anche a chi vi sta scrivendo, ndr): al nuovo avvio Baldur's Gate 3 chiederà di accettare nuovamente l'EULA e ricalibrare l'HDR, come se non aveste mai effettivamente giocato prima.

Fortunatamente, in questo caso tutti i dati di salvataggio resteranno intatti al loro posto, ma è chiaro che c'è ancora qualche bug da sistemare per avere un'esperienza ottimale sulle console next-gen.

Non è chiaro cosa stia causando a tutti gli effetti questo bug, ma la teoria di Pure Xbox è che possa essere legata ai salvataggi in cloud: anche Football Manager e Starfield avevano infatti riscontrato problematiche simili, seppur molto meno diffuse.

Al momento Larian Studios non ha ancora commentato questi bizzarri bug, ma conoscendo la loro efficienza su PS5 e PC è plausibile che siano già al lavoro su una patch correttiva.

Nel frattempo, suggeriamo fortemente agli utenti Xbox di prestare molta, moltissima cautela ed evitare di usare il Quick Resume. Giusto per prevenire il più possibile il rischio di crash bizzarri.

Come abbiamo citato in apertura, Baldur's Gate 3 è stato premiato miglior gioco dell'anno ai The Game Awards, vincendo anche il Player's Choice dei fan: è la prima volta che viene scelto lo stesso GOTY da critica e fan nello show condotto da Geoff Keighley.

Se avete bisogno di un piccolo ripasso e volete scoprire tutti i titoli che hanno vinto l'ambita statuetta fino ad ora, abbiamo riepilogato per voi tutti i vincitori dal 2014 a oggi.