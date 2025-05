Baldur's Gate 3 è "morto", ma intanto c'è una nuova patch

Larian Studios ha ormai detto ufficialmente "addio" a Baldur's Gate 3, spiegando in più occasioni di essere pienamente impegnati nello sviluppo dei loro prossimi progetti inediti.

Tuttavia, lo studio aveva anche promesso che avrebbero continuato a tenere aggiornato il loro capolavoro: non con nuove feature, ma con eventuali hotfix per risolvere i bug più gravi che sarebbero emersi dopo la Patch 8.

E possiamo dire che nelle scorse ore è stata ufficialmente mantenuta la promessa: come segnalato da GamesRadar+, gli utenti possono infatti scaricare già da adesso l'Hotfix #30 su PC e console.

Tra le novità più significative segnaliamo un fix per l'achievement "Punch Drunk", che ci chiedeva di sconfiggere almeno 20 nemici dopo che uno dei nostri membri del party diventava ubriaco, che adesso funzionerà anche per i monaci con la sottoclasse Way of the Drunken Master, una delle novità introdotte proprio con la Patch 8.

Tra i numerosi altri fix troviamo risoluzioni a problemi per il cross-play, per la performance, l'interfaccia e anche per la modalità fotografica: pare infatti che alcuni personaggi in particolare — non faremo spoiler al riguardo — si rifiutassero di mettersi in posa correttamente.

Un altro bug interessante riguarda una cutscene nell'Atto 2, quando ci troveremo a decidere il destino di alcuni goblin: pare infatti che una delle scene previste non veniva riprodotta correttamente, causando qualche bizzarro problema.

Larian Studios promette anche che questo nuovo hotfix dovrebbe ridurre il potenziale numero di crash: come sempre, non posso fare altro che invitarvi a scaricare questo aggiornamento il prima possibile, qualora ovviamente non l'abbiate già fatto.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 avrebbe dovuto inizialmente avere anche dei DLC: un'idea che in seguito è stata scartata perché Larian si sentiva quasi "obbligata" a doverli fare, a causa del successo del titolo (che ha ispirato anche alcuni gadget, come i Funko Pop che trovate su Amazon).

Swen Vincke ha infatti spiegato che svilupparli era un'opzione «noiosa» e «senza passione», preferendo fare in modo che il suo team lavori su progetti in grado di entusiasmare per davvero gli autori.