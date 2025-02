Baldur’s Gate 3 e Kingdom Come si incontrano, e il crossover funziona

L’universo di Baldur’s Gate 3 si sta popolando di volti familiari, ma non quelli che ci si aspetterebbe.

Alcuni fan hanno deciso di rendere il gioco ancora più interessante utilizzando personaggi personalizzati ispirati a Kingdom Come: Deliverance 2, il recente RPG medievale che ha già venduto oltre 2 milioni di copie (e che trovate su Amazon).

Tutto è iniziato con un post sul subreddit di Kingdom Come (via The Gamer), in cui un utente ha condiviso un video dell’iconica scena iniziale di Baldur’s Gate 3, in cui il Nautiloid precipita.

La particolarità? Il protagonista non era un personaggio originale del gioco, ma Henry di Skalitz, direttamente da Kingdom Come: Deliverance 2.

L’utente ha poi rivelato di aver commissionato a un modder la creazione del volto e dell’acconciatura di Henry, dando il via a una nuova tendenza.

L’idea ha rapidamente catturato l’attenzione della community, con molti giocatori che hanno iniziato a progettare le proprie avventure personalizzate in Baldur’s Gate 3 utilizzando i protagonisti di Kingdom Come: Deliverance 2.

Un utente ha persino condiviso il suo party ideale: Henry come Paladino, Hans come Ranger, Katherine come Ladra e Zizka come Guerriero.

Altri fan hanno suggerito di aggiungere Godwin come un perfetto Monaco ubriacone. Un’altra proposta ironica è stata quella di far interpretare a Orin il ruolo di Hans, realizzando così il suo sogno di… beh, divertirsi con sé stesso.

Sebbene Baldur’s Gate 3 e Kingdom Come: Deliverance 2 appartengano a generi diversi, entrambi i titoli brillano per la scrittura dei personaggi e l’immersione narrativa.

La fusione tra i due universi sembra quindi una scelta naturale per i fan di entrambi i giochi, che cercano sempre nuove scuse per rigiocare BG3.

È sempre affascinante vedere come la creatività dei giocatori riesca a dare nuova vita ai giochi, creando esperienze inedite e crossover improbabili.

Questo tipo di iniziative dimostra quanto l’immaginazione possa trasformare anche i titoli più diversi in qualcosa di unico.

Del resto, parlando ancora di Baldur's Gate 3, c'è anche chi vuole finire il gioco usando solo... insulti.