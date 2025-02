Baldur's Gate 3, c'è chi vuole finire il gioco usando solo... insulti

L’ottava e ultima patch di Baldur’s Gate 3 è in arrivo, e la community è in fermento. Larian Studios ha già confermato l’introduzione di funzionalità molto attese come il cross-play e la modalità foto, oltre a una serie di nuove sottoclassi e incantesimi.

E conoscendo la tendenza dello studio a esagerare con i contenuti, non è escluso che arrivino anche sorprese non ancora annunciate, come riportato anche da The Gamer.

L’aggiunta di nuove sottoclassi, rivelata a novembre, ha acceso la fantasia dei giocatori, che già teorizzano su come sfruttarle per seminare il caos.

Tra questi, un utente di nome Gen1Swirlix ha avuto un’idea tanto folle quanto geniale: sfruttare la nuova sottoclasse Swashbuckler del Ladro per accedere a Vicious Mockery, uno degli incantesimi più esilaranti del gioco.

Vicious Mockery è un cantrip del Bardo che infligge danni psichici all’avversario se fallisce un tiro salvezza su Saggezza. Non è un incantesimo particolarmente potente, ma il suo vero punto di forza sta negli insulti pronunciati dal personaggio quando colpisce.

Tra le perle più memorabili? «Behold! Elminster's ball-bag.» L’idea di Gen1Swirlix è semplice: completare Baldur’s Gate 3 infliggendo danni solo con Vicious Mockery.

Grazie alla combinazione della sottoclasse Swashbuckler, del talento Magic Initiate: Bard e della capacità Metamagia dello Stregone, ogni membro del party potrebbe avere accesso all’incantesimo, trasformando ogni battaglia in un duello di insulti letali.

Ovviamente, c’è un problema: molti nemici nel gioco sono immuni ai danni psichici, come gli automi. E onestamente, ha senso: è difficile insultare qualcosa che non ha un cuore (o un cervello).

Per questo, alcuni giocatori hanno suggerito di ampliare la sfida includendo azioni umilianti come lanciare cibo, far inciampare i nemici o utilizzare altri stratagemmi beffardi.

Il fatto che dopo mesi dall’uscita ci siano ancora giocatori disposti a inventarsi run folli come questa dimostra quanto il gioco sia vivo e vegeto. La Patch 8 potrebbe essere l’ultima, ma con una community del genere, Baldur’s Gate 3 continuerà a sorprenderci per molto, molto tempo.

