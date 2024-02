Baldur's Gate 3 è il GOTY ai D.I.C.E. Awards 2024: ecco tutti i vincitori

Anche gli sviluppatori hanno pensato bene di premiare il capolavoro di Larian Studios: nelle scorse ore sono stati infatti annunciati i vincitori dei D.I.C.E. Awards 2024, la premiazione che vede diversi rappresentanti dell'industria dell'intrattenimento scegliere i migliori giochi dell'anno.

Baldur's Gate 3 era stato "solo" il terzo gioco con più candidature, dietro ad Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), ma alla fine il gioco di ruolo è riuscito a portarsi casa il premio più importante.

La Academy of Interactive Arts & Sciences ha infatti confermato che Baldur's Gate 3 è il miglior gioco dell'anno, confermando come ancora una volta l'adattamento ispirato a Dungeons & Dragons sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi.

La AIAS ha anche premiato Koji Kondo, leggendario compositore di Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, per i suoi contributi in una carriera di oltre 40 anni.

Ovviamente sono stati scelti anche tanti altri vincitori per diverse categorie, con Marvel's Spider-Man 2 in testa per numero di vittorie: scopriamo tutti i migliori videogiochi qui di seguito.

D.I.C.E. Awards 2024: tutti i vincitori

Migliori Animazioni

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

Migliore Direzione Artistica

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Miglior personaggio

Saga Anderson — Alan Wake 2

Astarion — Baldur's Gate 3

Karlach — Baldur's Gate 3

Miles Morales — Marvel's Spider-Man 2

Jala — Thirsty Suitors

Migliore Composizione Musicale Originale

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel's Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Migliore Audio Design

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Migliore Storia

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Thirsty Suitors

Venba

Migliore Achievement Tecnico

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

The Finals

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Migliore Action dell'Anno

Armored Core VI Fires of Rubicon

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Remnant II

Migliore Avventura dell'Anno

Alan Wake 2

Cocoon

Dave the Diver

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Migliore Gioco per Famiglie dell'Anno

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

Miglior Picchiaduro dell'Anno

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Miglior Gioco di Corsa dell'Anno

F-Zero 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

LEGO 2K Drive

Miglior Gioco di Ruolo dell'Anno

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

Miglior Gioco Sportivo dell'Anno

EA Sports FC 24

MLB The Show 23

WWE 2K23

Miglior Gioco Strategico/Simulativo dell'Anno

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

Migliore Realtà Immersiva

Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade Justice

Vertigo 2

Miglior Gioco Indipendente dell'Anno

Cocoon

Dredge

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Miglior Gioco Mobile dell'Anno

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

What The Car?

Miglior Gioco Online dell'Anno

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

The Finals

Miglior Game Design

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Migliore Game Direction

Baldur's Gate 3

Cocoon

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior Gioco dell'Anno

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cocoon

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Vale la pena di sottolineare che Marvel's Spider-Man 2 ha ottenuto ben 6 premi totali, contro le 5 vittorie di Baldur's Gate 3: sono loro due i videogiochi che più di tutti hanno conquistato consensi in queste premiazioni.

Sebbene Alan Wake 2 fosse il secondo gioco più nominato, alla fine il capolavoro di Remedy è riuscito a portarsi a casa solo un meritato premio per la migliore direzione artistica, mentre Cocoon, quarto gioco più nominato, è stato comunque premiato come migliore indie dell'anno.

Risultati sicuramente molto interessanti, ma Insomniac Games e Larian Studios potranno certamente dirsi soddisfatte, così come tutti gli altri team di sviluppo premiati: appuntamento dunque al prossimo anno per scoprire quali saranno i giochi di maggior successo del 2024.