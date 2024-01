Baldur's Gate 3 e i "ban sexy" su Xbox, Larian e Microsoft hanno risolto la situazione

Qualche giorno fa i giocatori di Baldur's Gate 3 su Xbox si sono ritrovati banditi dalla piattaforma dopo aver caricato i contenuti più piccanti delle scene di romance del titolo di Larian che, come sapete, possono mostrare dei nudi integrali di tutti i personaggi.

In maniera del tutto innocente, un giocatore aveva salvato una clip di un momento amoroso per poterla rivedere poi con il fratello e i suoi amici, per commentarla e riderci sopra.

Advertisement

Peccato che l'utente Reddit Daddy-Vegas non avesse idea che, di default, la console di casa Microsoft imposta che le clip video vengono automaticamente condivise sul proprio network e che, sebbene provengano da un gioco pubblicato su questa console, i contenuti violassero i termini di servizio.

Dopo aver ricevuto il provvedimento, l'utente ha condiviso la vicenda con la community avvertendo i giocatori Xbox di non condividere in alcun modo i momenti romantici di Baldur's Gate 3, e la storia è arrivata anche alle orecchie di Larian Studios.

Il team di sviluppo ha infatti commentato la vicenda, dalle parole del director of publishing, Michael Douse:

«Abbiamo visto segnalazioni secondo cui alcuni giocatori sono stati bannati o hanno avuto problemi su Xbox dopo aver caricato screenshot/video dei loro "contenuti di gioco". Stiamo discutendo con Microsoft ed esaminando la questione. È fastidioso e inaccettabile.»

La discussione è arrivata al termine perché, come annunciato dalla stessa casa di sviluppo in un post su X, i ban stanno venendo revocati in queste ore.

Tuttavia rimane il consiglio di non caricare clip sulla piattaforma, a quanto pare:

«I giocatori le cui clip di acquisizione sono state contrassegnate su Xbox ora dovrebbero vedere i loro ban iniziare a essere revocati. Il lavoro è in corso e il team Microsoft è a conoscenza del problema! Se nel frattempo desideri caricare clip, assicurati di disattivare i contenuti per adulti.»

Insomma, i giocatori Xbox non possono ancora condividere delle clip piccanti con l'apposito tasto dei propri controller (come quelli che trovate su Amazon), e dovranno accontentarsi di vederle in prima persona e basta.

Un altro problema che si aggiunge al già noto bug dei salvataggi sulla versione Xbox di Baldur's Gate 3, che ancora non è stato risolto del tutto ma per cui ci sono dei workaround.