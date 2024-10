Le mod di Baldur's Gate 3 sono un successo: ecco i numeri esorbitanti

Baldur's Gate 3 è un videogioco che rimarrà nei paraggi per un bel po' sicuramente, merito anche delle mod il cui supporto ufficiale è stato introdotto da Larian con la Patch 7, creando un successo stratosferico.

Già nelle prime ore dall'arrivo dello strumendo di modding le cifre sono schizzate in alto, e non poteva far altro che aumentare nelle settimane successive al 9 settembre, quando è stato lanciato.

Advertisement

C'è chi ha creato un sistema di combattimento in tempo reale grazie alle mod, mentre i modder hanno la possibilità di creare campagne completamente nuove, DLC personalizzati e adattare celebri campagne di Dungeons & Dragons, come Curse of Strahd (la trovate su Amazon).

Tanto altro è stato fatto per Baldur's Gate 3, con un totale di download di mod che ha superato i 15 milioni. Lo comunica la stessa Larian in un post su Steam, facendo il punto della situazione delle mod.

Spiegando che gli hotfix 26 e 27 sono ora disponibili per tutte le piattaforme, Larian spiega che in meno di un mese sono state scaricate 15 milioni di mod su un totale di 1000 mod caricate sulla piattaforma ufficiale.

E, per l'occasione, Larian ha deciso di festeggiare pubblicando un cortometraggio animato in cui gli eroi di Baldur's Gate affrontano la minaccia definitiva, ovvero le mod:

Oltre ad essere pieno di citazioni, come una Karlach in versione LetMeSoloHer in versione Karlach tanto per citarne una, questo video rappresenta ancora una volta quanto Larian tenga alla propria community e voglia dare credito alle persone più volenterose che creano mod per Baldur's Gate 3.

Ne arriveranno tante altre, infatti, mentre nel post originale pubblicato su Steam c'è anche una lista di mod consigliate direttamente da Larian per avere un'esperienza ancora migliore di Baldur's Gate 3.

La quale è stata d'ispirazione anche per un altro gioco di ruolo in arrivo: Dragon Age the Veilguard.