Backbone One a soli 83€, un'alternativa economica a Playstation Portal!

Per gli appassionati di gaming che cercano un modo innovativo per portare i giochi della loro PlayStation 5 ovunque, il PlayStation Portal è spesso la prima scelta. Questo accessorio, come abbiamo visto nella nostra recensione, offre prestazioni eccellenti, anche se non è equiparabile a una console portatile dedicata. Tuttavia, il suo prezzo elevato potrebbe essere un deterrente. Qui entra in gioco Backbone One: un controller che, una volta collegato al vostro smartphone, vi consente di giocare in remote play dalla vostra PS5 a soli 83,99€, grazie a uno sconto del 30%!

Backbone One, chi dovrebbe acquistarlo?

Backbone One è perfetto per chi desidera sfruttare il remote play dei titoli PlayStation, usando il proprio smartphone e la console Sony in stand by. Rispetto al PlayStation Portal, che è più un accessorio che una vera console, Backbone One offre un'esperienza simile in un formato più compatto. È adatto per gli smartphone (mentre lo schermo del Portal è simile a quello di un piccolo tablet) e, soprattutto, ha un prezzo molto più accessibile: solo 83€ contro i 219€ del Portal.

Backbone One offre un'esperienza di gioco di alta qualità, grazie a tasti analogici reattivi, pulsanti d'azione rapidi e levette cliccabili. Garantisce un controllo preciso e confortevole in ogni genere di gioco, dall'FPS all'action.

Compatibile con iPhone (nella versione attualmente in sconto), e con una latenza quasi inesistente, Backbone One è l'accessorio ideale per il remote play. Il suo design ispirato al DualSense e la compatibilità certificata PlayStation assicurano sessioni di gioco fluide e senza problemi. Inoltre, dato che Playstation Portal è attualmente esaurito, vi consigliamo di approfittare subito di questa offerta imperdibile e di aggiungere Backbone One al vostro carrello su Amazon prima che si esaurisca!

