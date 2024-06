Avowed somiglierà più a The Outer Worlds che a Skyrim

Fin da quando abbiamo visto Avowed muovere i suoi primissimi passi, il prossimo ambizioso gioco di ruolo di casa Obsidian Entertainment ha ricordato un po' a tutti la leggendaria saga The Elder Scrolls, trattandosi di un fantasy in prima persona.

Tuttavia, il paragone non è del tutto appropriato, secondo gli sviluppatori: anzi, se c'è un gioco che somiglia ad Avowed, sia in termini di sistemi che in termini di longevità e proporzioni, quello sarebbe invece The Outer Worlds, precedente successo di Obsidian.

Avowed vs The Elder Scrolls

Intervistati dalla rivista GameInformer, il director Carrie Patel e il gameplay director Gabe Paramo hanno spiegato che il paragone con la saga di Bethesda Game Studios non è effettivamente appropriato.

Advertisement

«Penso che il paragone migliore sarebbe con The Outer Worlds» ha precisato Patel.

«Penso che dia un'idea molto più chiara della proporzione del gioco, e anche del suo design e della sua struttura. Come The Outer Worlds, Avowed ha una serie di zone aperte che sono collegate e che si sbloccano via via che si procede nel gioco, piuttosto che una mappa gigante lungo la quale camminare dall'inizio alla fine».

E anche per quanto concerne la struttura delle quest e la struttura narrativa, la somiglianza con The Outer Worlds è quella che gli sviluppatori richiamano di più.

In termini di atmosfera narrativa, però, sembra proprio che Avowed sarà più serio di The Outer Worlds, che faceva dell'umorismo dissacrante la sua bandiera.

«Da questo punto di vista, penso che il termine di paragone migliore sia Deadfire» ha risposto Patel, «il secondo gioco della serie Pillars, dove hai una storia politica molto seriosa e con i piedi per terra. Un qualcosa di a suo modo fuori dal comune, esoterico, metafisico e legato alle divinità. Ci sono molti momenti di serietà, ma anche altri più leggeri, e molte cose che sono basate sui personaggi. A livello di toni quindi no, non lo comparerei proprio a The Outer Worlds».

Quando durerà Avowed?

Il paragone con The Outer Worlds si lega anche alla longevità di Avowed che, apprendiamo dagli sviluppatori, somiglierà al primo anche da questo punto di vista.

Quando gli è stato domandato che lunghezza possiamo aspettarci dal nuovo gioco, il director ha risposto:

«In termini di proporzioni, il miglior paragone è quello con The Outer Worlds. I giocatori possono aspettarsi grossomodo un'esperienza simile che, proprio come in The Outer Worlds, dipende dalla difficoltà a cui stanno giocando, da quando investiranno nell'esplorare e scoprire i contenuti, rispetto al rimanere invece solo nel percorso della missione principale».

Per darvi un termine di paragone statistico, secondo il sito specializzato HowLongToBeat la longevità media della storia principale di The Outer Worlds era qualcosa sopra le 13 ore, mentre una run con storia principale + contenuti secondari qua e là arrivava sopra le 26 ore. I completisti, infine, potevano divertirsi con il gioco per poco meno di 40 ore, prima di esaurire i loro contenuti.

Avowed dovrebbe avere quindi proporzioni simili, quando esordirà: l'appuntamento non è lontano, dato che è atteso per il 2024 su PC e Xbox. E, ovviamente, sarà dal day-one su Game Pass, come le altre produzioni interne degli Xbox Game Studios.