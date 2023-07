Auricolari Sony di qualità certificati IPX4 e dall'elevata autonomia a metà prezzo!

Se state cercando un paio di auricolari wireless che combinino un audio superiore, un comfort eccezionale e una durata della batteria estremamente lunga, allora siete nel posto giusto. Gli auricolari Sony WF-C500 sono attualmente disponibili su Amazon a un prezzo scontato del 50%, un'occasione assolutamente imperdibile per chi desidera l'eccellenza audio a un prezzo accessibile.

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa agli auricolari Sony WF-C500, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,90€, rispetto al prezzo consigliato di 99,99€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 50€.

Gli auricolari Sony WF-C500 si distinguono per la loro leggerezza e per un design arrotondato senza spigoli, studiato per adattarsi perfettamente e comodamente alle vostre orecchie. Il suono degli auricolari Sony WF-C500 è migliorato dal Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), una tecnologia che riporta la musica digitale più vicino possibile alla registrazione originale, per un'esperienza di ascolto realistica e coinvolgente. Inoltre, l'app Sony | Headphones Connect ti consente di personalizzare il tuo suono grazie all'impostazione EQ.

Il chip Bluetooth, combinato con un design ottimizzato dell'antenna, offre una connessione stabile e un'esperienza di ascolto senza interruzioni. Grazie alla funzione Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 11, gli auricolari Sony WF-C500 possono essere facilmente accoppiati a qualsiasi dispositivo.

Gli auricolari Sony WF-C500 sono inoltre dotati di una resistenza all'acqua con certificazione IPX4, che li rende immuni a schizzi e sudore. Infine, la durata della batteria di questi auricolari è impressionante: fino a 20 ore di ascolto continuo (10 ore direttamente dalle cuffie e altre 10 ore grazie alla custodia di ricarica). Inoltre, una ricarica rapida di soli 10 minuti può fornire un'ora intera di riproduzione.

