Auguri, PS2: la console dei record compie oggi 25 anni

Oggi, 4 marzo 2025, si celebra un anniversario storico: esattamente 25 anni fa, nel 2000, veniva lanciata in Giappone PlayStation 2.

Una console (avvistabile ancora su Amazon) che non ha solo segnato un'epoca, ma ha letteralmente cambiato la storia del videogioco, diventando il punto di riferimento per un'intera generazione di giocatori.

Con oltre 160 milioni di unità vendute, PS2 non è solo la console più venduta di tutti i tempi, ma anche il simbolo di un'era in cui il gaming si è trasformato da semplice passatempo a fenomeno culturale globale.

A cavallo del nuovo millennio, il mercato videoludico era dominato da Sony con la prima PlayStation, ma la concorrenza scalpitava. SEGA provava a imporsi con il Dreamcast, Nintendo si preparava a lanciare il GameCube, mentre Microsoft stava per entrare in scena con la prima Xbox.

Eppure, nonostante le sfide, PS2 si impose con una potenza devastante, portando con sé innovazioni che ancora oggi risuonano nell’industria.

Il suo hardware, per l’epoca, era un gioiello: una CPU "Emotion Engine" che permetteva una grafica mai vista prima, un lettore DVD integrato (che, diciamolo, ha spinto più di un genitore ad acquistarla “anche per i film”), e una retrocompatibilità con i giochi della prima PlayStation, qualcosa di rivoluzionario nel 2000.

Ma il vero asso nella manica di PS2 era il suo incredibile parco titoli. Oltre 4.000 giochi usciti nel corso della sua vita. Un numero semplicemente pazzesco. E dentro quel catalogo sterminato, alcuni dei più grandi capolavori della storia del gaming, come Metal Gear Solid 2 & 3, Shadow of the Colossus,

Final Fantasy X, Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas e Devil May Cry. E l'elenco potrebbe andare avanti all’infinito.

Ma PS2 non era solo una macchina da gioco. Era un fenomeno. Il suo design elegante e minimalista, il suono d’avvio iconico che ancora oggi scatena un’onda di nostalgia, la schermata iniziale con quei misteriosi cubi fluttuanti: tutto contribuiva a rendere l’esperienza unica.

25 anni dopo, PS2 è ancora amata e giocata. Il retrogaming non l’ha dimenticata, e chi ha voglia di riscoprirla oggi trova un catalogo che regge ancora benissimo il confronto con i giochi moderni.

E mentre il mondo del gaming continua ad evolversi con cloud gaming e IA, c’è qualcosa che non cambierà mai: il fascino senza tempo di PlayStation 2. Buon compleanno, vecchia gloria. E grazie di tutto.