I giochi PS2 ora sono più belli su PS4 e PS5

Sony ha introdotto miglioramenti significativi all'esperienza di gioco dei classici PS2 disponibili su PS5 e PS4, aggiornando silenziosamente il suo emulatore nelle ultime settimane.

L'intervento, che ha coinvolto numerosi titoli storici, risolve finalmente uno dei problemi più lamentati dai giocatori: la visualizzazione dei giochi con proporzioni distorte sui moderni display.

La modifica permette ora agli utenti di selezionare il rapporto d'aspetto più adatto, eliminando l'effetto "stirato" che caratterizzava precedentemente questi titoli classici quando visualizzati su schermi widescreen.

La community di giocatori ha segnalato aggiornamenti in numerosi titoli, con particolare evidenza per la trilogia di Sly Cooper e per i giochi di Jak and Daxter.

Questi update non sono giunti con annunci ufficiali da parte di Sony, ma rappresentano un miglioramento sostanziale per tutti gli abbonati a PlayStation Plus che accedono al catalogo dei classici.

Prima di questi aggiornamenti, i giochi PS2 apparivano visibilmente deformati sulle console moderne, poiché l'emulatore utilizzava un'impostazione 4:3 per 16:10 invece del corretto 16:9. La nuova opzione 4:3 per 16:9 permette finalmente di visualizzare i giochi con le corrette proporzioni, rispettando l'aspetto visivo originale senza distorsioni.

Particolarmente interessante è come alcuni titoli ora offrano il corretto rapporto d'aspetto 4:3 per 16:9 come impostazione predefinita. L'implementazione di queste opzioni, tuttavia, può variare da gioco a gioco.

Ad esempio, come segnalato dall'utente Reddit Rook22Ti, la disattivazione dell'opzione widescreen in Jak and Daxter richiede un processo più complesso: avviare il gioco, accedere al menu interno e selezionare il nuovo rapporto d'aspetto tramite le impostazioni di emulazione.

Le segnalazioni degli utenti confermano che l'aggiornamento non si limita ai titoli più noti. Un altro giocatore ha riportato la presenza delle nuove opzioni video anche in Blood Omen 2, suggerendo che Sony stia progressivamente estendendo questi miglioramenti a tutti i classici PS2 disponibili nel catalogo.

Questi aggiornamenti rappresentano un significativo passo avanti nella preservazione dell'esperienza di gioco originale.

La possibilità di selezionare il corretto rapporto d'aspetto è fondamentale per apprezzare il design visivo di questi titoli come furono concepiti originariamente, senza le distorsioni introdotte dai moderni display widescreen.

