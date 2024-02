Atomic Heart ha un nuovo DLC folle ed è disponibile da oggi

Atomic Heart è uscito da un po', ma continua nonostante tutto ad offrire nuovi contenuti a nuovi e vecchi fan e ora vi darà una motivazione per tornare all'interno delle sue atmosfere belliche: giocare Trapped in Limbo, il nuovo DLC.

Dopo Annihilation Instinct, disponibile da un po' di tempo, che poneva i giocatori di fronte ad una intelligenza artificiale impazzita e uno stile di gioco frenetico e pieno di azione, Atomic Heart propone qualcosa di decisamente diverso.

Advertisement

Come potete vedere dal trailer qui sotto, infatti, Trapped in Limbo sembra avere delle atmosfere ben diverse rispetto a quelle che abbiamo visto finora all'interno di Atomic Heart:

«Continua la storia tornando nel pazzo mondo del Limbo! Affronta combattimenti spettacolari e sfide degne di questo luogo per scoprire il destino di P-3. Sperimenta il contrasto tra i mondi con meccaniche non convenzionali scelte per lasciarti senza parole.»

Il DLC Trapped in Limbo, è incluso nell'Atomic Pass ma è acquistabile anche separatamente, dà nelle mani dei giocatori diversi contenuti.

Prima di tutto sarà possibile continuare la storia in nuove sezioni del distorto mondo del Limbo, creato meticolosamente dalla brillante mente di Artem Galeev, direttore artistico dello studio Mundfish.

Il team di sviluppo promette un "gameplay folle" con nuove regole racchiuso in sfide fantastiche e degne del Limbo. In tutto questo sarà possibile anche ottenere armi ed abilità uniche a tema con la surreale ambientazione, con fino a 7 skin per armi uniche da sbloccare insieme a P-3, che sarà possibile equipaggiare nella campagna principale di Atomic Heart.

Dopo essere stato consacrato come un vero successo dai numeri, quindi, Atomic Heart non sembra volersene andare presto dalle scene con questi nuovi contenuti. Il tutto mentre si è già iniziati a parlare di un sequel, nonostante tutto.

Se volete cogliere l'occasione per recuperare Atomic Heart potete acquistarlo su Amazon al miglior prezzo, per tutte le console.