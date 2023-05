ASUS RTX 3070 con oltre 280€ di sconto! -34%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle schede video.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello ASUS Dual GeForce RTX 3070 V2 OC Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 549,27€, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di 282,36€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 596,58€.

La scheda video ASUS Dual GeForce RTX 3070 V2 OC Edition offre un'ottima potenza di calcolo, sfruttando l'architettura Ampere di NVIDIA, permettendovi di giocare a tutti i titoli più recenti con un ottimo livello di dettaglio. Grazie alla tecnologia Ray Tracing in tempo reale e al supporto per DLSS di NVIDIA, è in grado di offrire immagini incredibilmente realistiche, con dettagli accurati e riflessioni dinamiche.

La scheda video ASUS Dual GeForce RTX 3070 V2 OC Edition dispone di un sistema di raffreddamento avanzato, che include ventole ad alte prestazioni e un design della piastra di raffreddamento ottimizzato per dissipare il calore in modo efficace. Le ventole Axial-tech migliorano la longevità e aumentano la pressione dell'aria, mentre la tecnologia 0dB consente un gameplay silenzioso in applicazioni a basso carico.

Altri elementi notevoli della scheda video ASUS Dual GeForce RTX 3070 V2 OC Edition includono il backplate protettivo in metallo, che aggiunge rigidità strutturale evitando la flessione del PCB, e il software ASUS GPU Tweak II, che rende più facile che mai monitorare le prestazioni e regolare le impostazioni per ottenere il massimo dal prodotto.

