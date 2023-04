ASUS ROG Strix G15 con RTX 3060 oggi con uno sconto del 22%!

Anche oggi, lunedì 24 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa al notebook gaming ASUS ROG Strix G15, che solitamente viene proposto a 1.799€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 1.399€, con uno sconto del 22%, pari a un risparmio reale di 400€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15, con il suo display FullHD da 15,6 pollici a risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento di 165Hz, offre un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, rendendo ogni partita davvero coinvolgente.

Equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 6800H, il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 assicura alte prestazioni sia per la creazione di contenuti che per l'esecuzione di videogiochi impegnativi. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 garantisce un'eccellente qualità grafica, permettendo di apprezzare effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi e illuminazione fisicamente accurati.

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è provvisto di una tastiera progettata per il gaming, con retroilluminazione, tasti funzione specifici, N-Key rollover e un'elevata durabilità, capace di sopportare oltre 20 milioni di pressioni.

