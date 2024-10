Astro Bot si arricchisce di nuovi contenuti gratis, da ora

Il 31 ottobre segna una data importante per gli appassionati di Astro Bot, poiché è stato rilasciato un atteso aggiornamento gratuito che introduce il terzo livello di speedrun, intitolato "Spring-loaded Run".

Sapevamo già quando sarebbero arrivati i nuovi contenuti, ma ora è tempo di metterci sopra le mani.

Questo nuovo contenuto aggiuntivo non solo offre un'esperienza di gioco avvincente, ma presenta anche due nuovi robot da salvare e un ambito trofeo di bronzo, "Punchy Rescue", da sbloccare (via PlayStation Lifestyle).

La creazione di "Spring-loaded Run" arricchisce ulteriormente il pacchetto DLC gratuito Stellar Speedway, già comprendente i livelli precedenti "Building Speed" e "Let it Slide".

Completare il nuovo livello garantirà automaticamente ai giocatori il trofeo di bronzo.

Tuttavia, per ottenere il trofeo d'argento "Fast and Found", i giocatori dovranno non solo raggiungere il traguardo battendo l'uccello che funge da avversario, ma anche salvare entrambi i robot all'interno di un limite di tempo prestabilito.

Questa meccanica di gioco sfida i giocatori a massimizzare la loro velocità e abilità di navigazione, creando una frenesia di adrenalina che caratterizza l'esperienza di Astro Bot.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il team di sviluppo, Team Asobi, ha annunciato l'arrivo di altri due livelli del pacchetto, "Helium Heights" e "Rising Heat", fissati rispettivamente per il 7 e il 14 novembre.

Questa strategia di rilascio regolare non solo mantiene viva l'attenzione dei giocatori, ma promette anche una varietà di nuove sfide, ognuna progettata per testare le abilità e la creatività degli utenti.

Inoltre, con l'implementazione delle classifiche online, i giocatori possono ora competere per stabilire i migliori tempi in questi nuovi livelli di speedrun.

Questa funzionalità promuove una sana competizione tra la community, incoraggiando i giocatori a migliorare le loro performance e a condividere strategie e consigli.

Con l'entusiasmo che circonda l'arrivo dei nuovi livelli e la promessa di ulteriori aggiornamenti in futuro, i fan sono più che mai motivati a immergersi nel mondo colorato e stimolante di Astro Bot.

Astro Bot è disponibile su PS5 e nella mia recensione vi ho raccontato che il gioco «è un gioiello, un gioco realizzato col cuore in grado di unire tradizione e innovazione. Nonostante le sue "piccole" dimensioni, l'ultimo titolo di Team Asobi offre un’esperienza straordinaria grazie alla potenza della PS5 e all’uso intelligente del controller DualSense.»