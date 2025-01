Astro Bot «ha quasi superato Nintendo», parola di Fils-Aimé

Chiunque abbia giocato ad Astro Bot sa quanto sia straordinario. A quanto pare, anche l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, la pensa allo stesso modo.

Durante la sua partecipazione come co-conduttore ai New York Game Awards di questa settimana, Fils-Aimé ha inevitabilmente commentato il platform "nostalgico" di Team Asobi (che trovate su Amazon).

Non c'è da stupirsi: il gioco era nominato in quattro categorie e ha vinto il prestigioso premio 'Big Apple Award for Best Game of the Year'.

Considerando l'eredità di Nintendo nel mondo dei platform, le parole di Fils-Aimé sono state un riconoscimento significativo.

«Devo ammetterlo,» ha dichiarato, «Astro Bot ha quasi superato Nintendo nel suo stesso gioco.»

Un'affermazione importante, soprattutto da una figura che rappresenta l'epoca d'oro della grande N nel settore dei platform.

Oltre al premio per il miglior gioco dell’anno, Astro Bot ha portato a casa anche il 'Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game' e il 'Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game'.

Non è certo la prima volta che il gioco di Team Asobi riceve riconoscimenti: anche ai Golden Joysticks è stato protagonista di numerosi premi.

Non sorprende, considerando quanto il gioco sia stato apprezzato. Nella mia recensione di Astro Bot, ho assegnato al titolo PlayStation un punteggio quasi perfetto, definendolo «un gioiello, un gioco realizzato col cuore in grado di unire tradizione e innovazione. Nonostante le sue "piccole" dimensioni, l'ultimo titolo di Team Asobi offre un’esperienza straordinaria grazie alla potenza della PS5 e all’uso intelligente del controller DualSense.»

Le parole di Fils-Aimé non sono solo un complimento a Team Asobi, ma anche un promemoria di quanto sia vitale la competizione tra i giganti del settore.

Mentre Astro Bot conquista cuori e premi, la community non può fare a meno di chiedersi: cosa risponderà Nintendo con l'ormai prossima Switch 2?