Astarion di Baldur's Gate 3 è ora canonico in D&D

Astarion, il carismatico vampiro di Baldur's Gate 3, ha varcato il confine che separa le creazioni videoludiche dall'universo ufficiale di Dungeons & Dragons.

L'affascinante personaggio, noto per il suo sadismo e per il suo fascino ambiguo, è il primo tra i protagonisti originali del videogioco a essere formalmente accolto nel pantheon ufficiale del celebre gioco di ruolo cartaceo (che trovate anche su Amazon).

Un passaggio che testimonia l'impatto culturale di questo controverso personaggio, capace di conquistare il pubblico nonostante – o forse proprio grazie – alla sua natura moralmente complessa.

La transizione di Astarion verso il canone ufficiale di D&D è avvenuta per gradi. Inizialmente apparso come un semplice Easter Egg nell'edizione 2024 del Player's Handbook di Wizards of the Coast, il vampiro ha ora ottenuto un riconoscimento ben più sostanziale.

Come riportato da GamesRadar+, nella prossima edizione del Monster Manual 2025 comparirà una citazione attribuita proprio ad Astarion nella sezione dedicata ai "vampire spawn": «Darling, you are simply delicious...».

Questa breve ma eloquente frase racchiude perfettamente l'essenza del personaggio, combinando seduzione e minaccia in un modo che i fan di Baldur's Gate 3 riconosceranno immediatamente.

Non si tratta più di un semplice cameo nascosto, ma di un'integrazione ufficiale nel materiale canonico del gioco di ruolo più famoso al mondo.

Questa canonizzazione segna un precedente importante nella relazione tra videogiochi basati su D&D e l'universo cartaceo originale. Tradizionalmente, il flusso di contenuti andava principalmente in una direzione: dal gioco di ruolo cartaceo alle sue varie incarnazioni digitali.

Con Astarion, assistiamo a un movimento inverso, in cui una creazione nata per il medium videoludico viene ufficialmente accolta nel canone del gioco originale.

La decisione di Wizards of the Coast apre potenzialmente la strada all'inclusione di altri personaggi originali di Baldur's Gate 3. Non sarebbe sorprendente vedere presto anche gli altri compagni di viaggio fare il loro ingresso ufficiale nel vasto universo di Dungeons & Dragons, arricchendo ulteriormente un mondo narrativo già straordinariamente dettagliato.

Restando in tema, alcune settimane fa Resolution Games e Wizards of the Coast hanno svelato Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, e sembra un progetto interessante.